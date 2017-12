Moverse mal o desafinar no importa en esta fiesta Los actores de 'Sing- Along' emulando una escena de 'Dirty Dancing'. / La Tropa Produce Este formato permite al público divertirse con los clásicos musicales en primera persona, cantando y bailando NATALIA BENITO Viernes, 29 diciembre 2017, 23:18

Por el importe equivalente a una entrada al cine con sus correspondientes palomitas y refresco, se puede disfrutar de una novedosa forma de entender la ficción musical. Tan solo hace falta acudir al Teatro Circo este fin de semana con ganas de olvidarse de la butaca, cantar, bailar, desinhibirse y dejarse llevar para pasárselo bien en compañía de amigos o familia .

Esta es la propuesta de 'Sing-Along', que permitirá al público murciano disfrutar de la historia de la formación Mecano -hoy- a través de varios videoclips con las canciones que resumen el éxito del grupo formado por Ana Torroja y los hermanos Cano, y de grandes hitos musicales como la película 'Dirty Dancing' -mañana-.

Cuándo Viernes 29 y sábado 30 de diciembre a las 18.30 y 21.30 horas. Dónde: Teatro Circo. Entradas 12 euros (promoción 4x3 disponible solo en taquilla).

Para calentar motores antes de Nochevieja, 'Sing-Along' propone dos fiestas que comienzan nada más entrar al teatro. Antes de que empiece la proyección, los actores esperarán al público en un 'photocall'. A continuación, los animadores enseñarán a los asistentes las coreografías de las canciones que se podrán ver en escena.

Con todo este despliegue, cuando se inicie el espectáculo será difícil encontrar excusas para no cantar a voz en grito -los temas muestran subtítulos emulando un karaoke- y bailar como si no hubiera un mañana a ritmo de canciones como 'Me colé en una fiesta' o bien 'Hoy no me puedo levantar'; o corear aquello de «hacemos el balance de lo bueno y malo / cinco minutos antes de la cuenta atrás», un tema idóneo para estas fechas; o apasionarse con 'I've had the time of my life', donde las parejas de baile más atrevidas podrán lucirse imitando una coreografía que ya forma parte de la historia del cine, interpretada por Patrick Swayze y Jennifer Grey.

Esta forma de disfrutar de los musicales parte de una idea que se puso en marcha en el Festival de Cine Gay de Londres en 1999. Desde entonces, espectáculos similares se vienen celebrando con gran éxito en muchos países y a España han llegado de la mano de La Tropa Produce. No obstante, según afirman varios asistentes a este tipo de 'shows', «el éxito depende del público y de lo animado que esté».