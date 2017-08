Los 5 mejores sitios para disfrutar de la lluvia de estrellas en la Región Los buenos lugares para ver las perseidas son aquellos altos y a cielo abierto. / EC Las madrugadas del 10, 11 y 12 de agosto son las mejores en cuanto a cantidad de meteoros MARAVILLAS PALOMINO Murcia Jueves, 10 agosto 2017, 13:41

De entre todas las constelaciones que poblan la bóveda celeste, Perseo es la que toma el protagonismo en las noches de agosto: de ella 'emergen' las perseidas, también conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo', una recurrente y popular lluvia de estrellas que este sábado día 12 alcanzará su mayor concurrencia.

Las perseidas son visibles desde prácticamente cualquier lugar desde donde se vea el cielo, como la terraza de un edifico o el parque de la ciudad. Sin embargo, la contaminación lumínica hace que solo sean visibles los meteoros más brillantes, por lo que para contar estrellas o ver la 'lluvia' en su máxima expresión lo ideal sería acudir a algún lugar alto y a cielo abierto, como los que proponemos a continuación.

1

Inazares en Moratalla

Inazares es, según la NASA, el cielo más limpio de la Península Ibérica y posiblemente el mejor lugar de la Región de Murcia para contemplar las perseidas. Además, es la pedanía situada a más altura de toda la Región, a 1.350 metros por encima del nivel del mar, debido a su cercanía con el pico de Revolcadores.

2

El Rellano de Molina

Esta pedanía de Molina de Segura de apenas 106 habitantes cuenta con un albergue juvenil y su posición geográfica y distancia con otros núcleos de población hacen de ella un lugar óptimo para la observación de la bóveda celeste. Apenas un paseo de cinco minutos para alejarse de las casas bastará para encontrar una buena ubicación para ver las Perseidas.

3

La Copa de Bullas

A 550 metros sobre el nivel del mar, la única pedanía de la localidad cumple con todos los requisitos para disfrutar de la lluvia de estrellas. Además de la altitud, al estar en la zona del interior y alejada del núcleo urbano de Bullas, el cielo de La Copa cuenta con la oscuridad suficiente para ver las 'Lágrimas de San Lorenzo'.

4

Las Baterías del Monte de las Cenizas

La playa no es el mejor lugar para ver las perseidas, debido a la contaminación lumínica de paseos marítimos y hoteles. Sin embargo, playas naturales como Calblanque en Cartagena o la Ensenada de la Fuente en Águilas podrían ser una buena opción para observar las estrellas. No obstante, en el Monte de las Cenizas, en el Parque Ratural de Calblanque y antes de llegar a la Manga, se aúnan el sonido del mar y la altitud necesaria para alejarse de la luminosidad y acercarse a la bóveda celeste. Los que se aventuren a caminar 45 minutos para alcanzar la cima se verán recompensados no solo por la caída de meteoros, sino también por el paisaje, con dos enormes cañones Vickers sobre los que reclinarse.

5

El Ardal de Mula

Esta pedanía se encuentra también en terreno montañoso, entre Mula y Ricote, y se encuentra bastante alejada de los núcleos de población. El campo de El Ardal se perfila así como un lugar ideal para tumbarse sobre una sábana y disfrutar de la lluvia de estrellas.

Actividades organizadas

Pero si lo que se busca es no solo contemplar las estrellas, sino pasar una noche agradable y aprender algo más sobre la bóveda celeste y la lluvia de estrellas, también es posible asistir a alguna de las actividades organizadas durante los tres días en los que más intensas serán las perseidas.

El día jueves 10 en el Castillo de Lorca, las estrellas se unirán a la poesía y la música en directo para ofrecer una velada nada típica en un entorno excepcional, con posibilidad incluso de cenar en el Castillo.

Para el viernes día 11, se ha organizado una observación, esta vez en el Cabezo Gordo, en Torre Pacheco, con explicaciones y la posibilidad de ver Saturno, Júpiter y la Luna a través de telescopios.

Imagen de una 'estrella fugaz' captada la Estación de detección de Meteoros La Murta. / José Antonio de los Reyes / Sensi Pastor

El día fuerte, el sábado 12, la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia organiza una actividad en el Observatorio Cabezo de la Jara en Puerto Lumbreras, con charlas para explicar el fenómeno. La lluvia de estrellas se podrá contemplar desde la explanada del Observatorio, debido a la afluencia de gente.