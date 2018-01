Lo mejor de Queen en formato musical Musical. Teatro Circo Murcia. Miércoles a las 19.00 y 22.00 horas. Entrada: 20 euros Martes, 2 enero 2018, 22:10

'We Love Queen' es un homenaje a la música de la banda liderada por Freddie Mercury, en escena de la mano de Yllana, Barabu y Extre Sound. Teatro y música se unen en un espectáculo en el que sonarán las canciones más conocidas de Queen. Entre ellas, 'I want to break free', 'Another one bites the dust', 'Under preasure' y 'Show must go on'. La función se incluye en el ciclo 'Navidad con Cajamurcia'.