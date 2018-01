«El mejor disco de Neuman aún está por llegar» Fotografía del grupo murciano Neuman. El grupo murciano liderado por Paco Román vuelve a los escenarios con 'Crashpad', una combinación casi perfecta de épica e intimismo A. FRUTOS Sábado, 13 enero 2018, 08:42

En su última entrevista concedida a 'La Verdad', Paco Román, líder del grupo murciano Neuman, confesaba que tenía la sensación de que su última creación, el inmenso 'Crashpad', era la obra más arriesgada y emocionante que había escrito, un trabajo que, admitía, le gustaría que fuera recordado como el disco que hizo, al fin, en su hogar. Dicho y hecho. No hacía falta más que una escucha para dejarse llevar por la tormenta emocional y musical más certera y vibrante de su carrera, pero los meses que han pasado desde su publicación no han hecho más que asentar las sensaciones. Efectivamente, Neuman reconstruyó su casa, externa e interna, para entregar sus canciones más memorables hasta la fecha desde el silencio y el recogimiento, el sonido de la naturaleza y los recuerdos, la majestuosidad de las guitarras y el corazón roto del piano. Resumiendo, uno de los mejores discos nacionales publicados el pasado año. Un punto de partida inmejorable con el que regresar a esos escenarios en los que Román y los suyos convierten cada noche en un hechizo eléctrico capaz de generar tantos nudos en la garganta como monumentos al rock más vertiginoso y abrasador. Para los que ya hemos vivido un concierto de Neuman, sabemos que es algo especial, único. Para todos aquellos que se vayan a estrenar mañana, calma, no tengáis miedo de situar el listón de las expectativas en lo más alto, no saldréis defraudados. Hora de hablar con Paco.

Cuándo Sábado 13, a las 22.00 horas Dónde Garaje Beat Club Cuánto 16 euros

-En estos primeros compases de la gira, ¿cómo está reaccionando el público a las nuevas canciones?

-Fantásticamente. La unión de las canciones que tocábamos hasta ahora y los temas nuevos de 'Crashpad' ha sido una sorpresa muy grande. El 'set list' de los conciertos ha salido ganando mucho.

-¿Dónde nota más la experiencia de las giras pasadas en estos nuevos conciertos? ¿De qué forma influyen tantas noches de entrega sobre el escenario?

-Sobre todo en que hay muchas canciones como 'Too Pretty', 'Sil Fono' o 'Deleted Files', entre otras, que van creciendo concierto tras concierto. Son temas que grabo en un disco y que están sujetas a mucha evolución y cambios con el tiempo. Es algo que define también mucho a Neuman, en la evolución de algunas canciones que están muy abiertas a la experimentación.

-¿Qué es lo más especial que tiene tocar en una ciudad tan importante para su carrera como Murcia?

-Ha sido mi hogar durante muchos años, a Murcia la llevo siempre en el corazón. Lo más grande y especial es ver a mi hija Ingrid desde el escenario y a grandes amigos y personas que me han visto crecer como músico y persona.

-Desde su publicación, 'Crashpad' no ha dejado de recibir merecidos aplausos por parte del público y críticas sobresalientes de los especialistas. ¿Cómo ha vivido todo ese entusiasmo general?

-Todo ha sido inesperado y maravilloso. En su primera semana entró en el número seis de la lista de ventas en España. Es algo muy grande que vivimos juntos Subterfuge y Neuman desde la independencia y libertad en la que trabajamos. Llegar a tanta gente con un disco como 'Crashpad' ha sido algo extraordinario. Además, a esto se le unieron llenos en las salas en el comienzo de la gira, críticas que traspasan la barrera y llegan a emocionar o estar en muchas listas de lo mejor del año. Está siendo un momento muy bonito.

-¿Ha pasado el tiempo suficiente como para identificar realmente hasta qué punto es 'Crashpad' un punto de inflexión dentro de la carrera de Neuman?

-Sí, desde su lanzamiento lo sentí así. Ahora, viendo un poco su recorrido, lo más importante es la sensación de que el mejor disco de Neuman aún está por llegar. Es una sensación que tengo hace varias semanas, quizás porque ya estoy trabajando en un proyecto muy ilusionante que saldrá en breve, y también porque ya estoy visualizando un nuevo disco en mi cabeza.

-¿Dónde encuentra la inspiración durante estos meses de tantos conciertos, hoteles y carreteras?

-Cada vez que cojo la guitarra o piano me surgen nuevas melodías y es algo que ocurre en cualquier lugar o momento. Como seguro que me pillará en una larga gira llena de compromisos, las canciones irán surgiendo en los sitios que menos te esperas.