La magia del Rey del Pop se perpetúa Dabeat (i) y Sacc Mjj ponen voz y cuerpo, respectivamente, a Michael Jackson. Dos de los mejores imitadores de Michael Jackson en el mundo trabajan juntos en este homenaje al artista NATALIA BENITO Viernes, 2 febrero 2018, 01:44

Sacc Mjj -Adrián Álvarez- lleva desde los diez años fijándose en las posturas, movimientos y gestos de Michael Jackson. Durante cuatro años, día tras día, trabajaba cada paso de baile en la calle, transmitiendo la energía del artista, tratando de que la gente, por un momento, se envolviera con la magia que contenía un cantante que en cierto sentido continúa vivo. Fue entonces cuando los productores del espectáculo 'I Want u back' lo descubrieron. Ahora es para muchos el mejor imitador del Rey del Pop y protagoniza este homenaje a Michael Jackson que, tras medio centenar de actuaciones en Madrid, se embarca en una gira nacional que este fin de semana para en el Auditorio Víctor Villegas.

Pero una sola persona no era suficiente para imitar a tan grande genio de la música; por eso, mientras Sacc Mjj pone el cuerpo, DaBeat, que se ha dado a conocer gracias a sus apariciones en televisión -en España en programas como 'Tu cara me suena'- se centra en la voz e interpretará, durante dos horas, los principales temas que han marcado la trayectoria del artista, canciones tan fácilmente reconocibles como 'Thriller', 'Smooth Criminal', 'Billie Jean' o 'Black or White'.

Cuándo Viernes 2 de febrero a las 21.00 horas, sábado 3 de febrero a las 18.00 y 21.00 horas y el domingo 4 de febrero a las 17.00 horas. Dónde: Auditorio Víctor Villegas. Entradas Entre 15 y 35 euros.

El espectáculo cuenta con un amplio cuerpo de baile, y no se pretende con él mostrar un musical sobre la vida del artista sino recrear cómo sería uno de sus conciertos. El montaje, en el que se colocará una estatua a tamaño real de Michael Jackson similar a la que se encuentra en Las Vegas, cuenta con el beneplácito de una de las personas más cercanas a Jackson, Firpo Carr, elegido por Michael como portavoz ante los tribunales. Sobre esta propuesta, Firpo Carr ha dicho: «Puedo afirmar que le habría encantado este espectáculo y que habría estado eternamente agradecido a todos los involucrados en su producción. Es casi como si me hubiera enviado a Madrid para decir 'gracias' en su nombre».