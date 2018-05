Luis González-Adaliz: «He sido muy ambicioso con el dibujo» El pintor Luis González-Adalid, junto a algunos de sus cuadros en el Palacio de Molina de Cartagena. / L.V. Tres facetas en las que el autor descubre su alma de dibujante PEDRO SOLER Viernes, 4 mayo 2018, 03:22

Con 'Los afectos, los dibujos, la mirada', Luis González-Adalid (Cartagena, 1958) ha querido «sacar a la luz dibujos que siempre han estado en el taller; cosas que he hecho por puro gusto y que quizá no encajaban en la línea de lo que exponía en cada momento, porque, a veces, las galerías te piden que las exposiciones tengan más homogeneidad o imágenes más reconocibles. Con frecuencia, en el taller, los artistas hacemos cosas por puro gusto, tanteos. Y ahí van quedando esas cosas, que pueden ser el alma del estudio, porque no se hacen porque sí, sino porque te han llamado la atención o sirvieron de prueba; pero de las que van surgiendo las obras definitivas».

Artista con un campo extenso de actuaciones, González Adalid reconoce que «en el tema del dibujo he sido muy ambicioso. He hecho dibujos muy elaborados o más sueltos, pero ahora quería que se vieran un poco las tripas, ese alma del taller. Y, sobre todo, he querido reivindicar, ante un mundo tan digital, el dibujo como herramienta de trabajo, de conocimiento y de entender la realidad que nos rodea. En esos dibujos hay distintas tendencias, distintos estilos, que responden a las inquietudes de cada momento. Al final, se trata de una exposición bastante ecléctica, que abarca desde obras muy elaboradas y realistas, hasta las últimas, que son mucho más gestuales y de trazo más suelto».

Dónde Palacio de Molina (C/ Jara, 28. Cartagena). Horario: de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Sábados y domingos, de 11.00 a 14.00. Cuándo: Hasta el 20 de mayo.

Se ocupa de la mirada porque «en estas obras está presente la mirada del dibujante, algo que tenemos aprendido desde hace mucho tiempo; también, cuando hacemos fotografías, está presente esa mirada». ¿Y los afectos? «Obedece a la frase de una profesora de Madrid, Aurora Fernández Polanco, quien decía que la mirada está cargada de afectos, que no hay mirada inocente. O sea, que el dibujante actuará con todo lo aprendido y con todo lo que es y con lo que ha acabado siendo. Es como un proceso que te retroalimenta, de ida y de vuelta, el que mira y lo mirado. Y es una forma de construir el propio mundo, también con los afectos». En la exposición hay otras obras «en las que aparecen dibujos, que se utilizan como herramientas para pensar en distintos proyectos de diseño, de escenografía, de arquitectura ligera...».

Un golpe en la mesa

¿Ha pretendido el autor mostrar un antológica, para revelar toda su trayectoria? «La verdad es que no necesitaba sacar todo esto. Ha sido como un golpe en la mesa, para decir que he hecho esto, que es en lo que he creído toda mi vida y en lo que sigo creyendo, porque creo que con un carboncillo y un papel se pueden decir muchas cosas sin necesidad de tantos efectos especiales ni puestas en escena. Todas las 'perfomances' necesitan una puesta en escena, por lo que parece que estamos en el teatro, más que ocupándonos de la pintura; o con la fotografía tan digital, con la que todos somos fotógrafos. Otra cosa es cuando dibujas y construyes, porque al dibujo das tu tiempo y su atmósfera. Esta especie de alquimia y de magia sí es propia del pintor y del dibujante».

¿Cómo puede realizar lo que llama paisajes humanos? «Mi obra más figurativa son paisajes. Si me quedara solo en la mera representación formal, sería demasiado simple. Lo de paisajes humanos es un proceso largo y la gente no lo acaba de entender bien; pero lo que quiero es meter en cada dibujo de paisajes un tiempo y una atmósfera y que se perciban cuando se contempla la obra. Creo que a esto debe aspirar cualquier pintor o dibujante y no solo a la mera representación. Habrá quien piense que el artista está haciendo un papel de prestidigitador; pero no es así, porque puede llegar a conseguir que los dibujos tengan esa alma del tiempo, algo humano. Participé en una exposición en Madrid denominada 'La mano piensa'. Estuve mucho tiempo haciendo unos dibujos de rostros, en los que quería dejar algo más que el simple retrato. Buscaba trascender más allá de la pura representación. Creo que para esto hay que unir oficio, ganas, entusiasmo y convicción».

Reconoce que en la exposición hay una parte «en la que me he exigido bastante, en el tema del dibujo, en el que he tenido una formación muy dura, con una exigencia fuerte. Y hay otra parte más suelta y más actual. Pero, en el fondo, todo lo aprendido ahí va quedando y, de alguna manera, a la hora de trazar, trazas con más soltura y decisión y la obra es más gestual. Siempre he hecho una obra figurativa sobre este territorio cartagenero, tan austero y seco, donde cada hinojo, cada planta, te supone una auténtica revelación. Muchas obras llevan por título 'Desbordamiento' porque responden a formas desbordadas de la naturaleza, que parecen explosiones, aunque sean solo plantas de secano».