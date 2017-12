La llegada de las Reinas Magas Estrella Morente y Ainhoa Arteta, durante la presentación de su concierto navideño. / LV La soprano y la cantante flamenca se unen por primera vez sobre un escenario para interpretar algunos de los grandes clásicos del repertorio navideño A. FRUTOS Viernes, 22 diciembre 2017, 21:15

La magia de la Navidad, y perdón por la tormenta de azúcar inevitable que provoca esta época del año, consigue hacer realidad sueños como, por ejemplo, encontrarnos ante la oportunidad de disfrutar en directo del talento de Ainhoa Arteta y Estrella Morente, dos de las voces femeninas más importantes y emocionantes de nuestro país, unidas para la ocasión en el espectáculo '¡Que suenen con alegría!'. Bel canto y flamenco, potencia y precisión, sutileza y quejío.

Es decir, todos los trajes posibles que se desprenden de sus privilegiadas gargantas vistiendo algunos de los temas y villancicos tradicionales más populares de todos los tiempos, auténticos protagonistas de un espectáculo pensado y estructurado desde una perspectiva profundamente popular y familiar. 'Noche de paz', 'Adeste fideles', 'Ave María', 'Tangos del chavico' o 'Bulería de los Reyes Magos' son solamente cinco muestras de un repertorio con el que Arteta y Morente se reúnen por primera vez sobre las tablas de un mismo escenario, compartiendo juegos de voces que se intuyen antológicos y cediendo los espacios necesarios para el lucimiento individual, elemento indispensable a la hora de llevar a cabo un buen trabajo en equipo.

Cuándo Sábado 23, a las 21.30 horas Dónde: Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas Cuánto: 25 / 50 euros

De esta manera, la soprano nacida en Tolosa (Guipúzcoa), reciente ganadora de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, cambia por completo de registro tras sus dos últimos trabajos discográficos, 'Don't give up', en el que ofrecía su personal y embriagadora visión de clásicos del pop y el rock tan incontestables como 'With Or Whitout You', 'What a Wonderful World', 'Sweet Child Of Mine' o la mismísima 'Smells Like Teen Spirit', y 'Mayi', su particular homenaje al universo femenino musical a través de la reinterpretación de auténticas joyas de la talla de 'Annie's song', 'Martha', 'Layla' o 'Suzanne', entre otras.

Por su parte, Morente reaparece tres años después de 'Amar en paz', aquella carta de amor y romanticismo rendido a la música brasileña impulsada y producida por Fernando Trueba en la que, acompañada por la siempre impecable guitarra de Niño Josele, la granadina se lanzaba con éxito a versionar clásicos del cancionero carioca como 'Dança da Solidão', 'Se Todos Fossem Iguais a Você', 'Atrás da Porta' o 'Fruta Boa'. En ambos casos, se trata de puntos de partida tan lejanos como representativos ya que, después de todo, se sigue tratando de rendir homenaje a una música que, desde distintos lenguajes y maneras, continúa siendo un pilar fundamental en esa estructura de apabullante poder evocador llamada memoria colectiva.

Una hoja de ruta que, trazada por las cuerdas vocales de Arteta y Morente, promete la vista de algunos de los paisajes nevados más hermosos que podamos imaginar. Una auténtica fiesta para ese rincón de la memoria en el que la Navidad tiene prohibido hacerse mayor.