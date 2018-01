Joana Serrat: «La libertad siempre supone soledad» Joana Serrat. La cantautora repasará temas de toda su discografía con 'Dripping Springs' a la cabeza, su último y fascinante trabajo ALBERTO FRUTOS Viernes, 26 enero 2018, 02:09

Cuatro trabajos discográficos en cinco años. Las cifras de Joana Serrat parecen apuntar directamente a la prisa y la fugacidad, la necesidad de vomitar canciones sin tiempo para determinar la presión y el impulso. Y el error, otra vez, es nuestro por adelantar los veredictos en base a los prejuicios que genera la frialdad de todo número que se precie de serlo. Todo al revés, donde deberíamos encontrar carreras contrarreloj observamos sensibilidad pausada; donde intuimos ideas alocadas nos damos de bruces con canciones de una contundencia maravillosa; donde damos por hecho la ausencia de control aparecen un conjunto de discos emocionantes, necesarios y sanadores que nos llevan de la mano hasta una última entrega, 'Dripping Springs', un disco grabado e impregnado del sonido de Texas, al que conviene tratar con la misma delicadeza con la que ha sido creado. Historias de porches abandonados donde reina el olvido, puestas de sol que desafían al dramatismo de esas madrugadas que no entienden de epílogos e historias que acaban donde empieza la carretera más cercana. Son canciones que desprenden aromas de country y pop, de folk y rock, de ayer, hoy y mañana. Volvemos a la primera frase de este texto y lo único que podemos hacer es desear que la inspiración de Joana Serrat siga con la mecha prendida durante mucho tiempo, sin entrar a medir plazos y condiciones. Hablamos con ella.

-¿Cuánto sudor y cuantas lágrimas le ha costado hacer un disco tan emocionante?

-(Risas) Tengo la suerte de poder ir recogiendo los frutos del esfuerzo realizado desde hace ya unos años. Creo que, si trabajas y eres constante, esto crea una sinergia que te acompaña y te empuja. Entonces, en el momento de encarar las cimas, ese esfuerzo es más llevadero. Igual que cuando los ciclistas suben una montaña van en grupo para beneficiarse unos de otros de la energía creada, hago este símil en mi carrera. Tengo que trabajar cada día, ser constante, tener claro dónde quiero ir, qué quiero hacer, qué me hace sentir realizada.

-Todas las canciones del disco se pueden entender como un sensible y delicado 'collage' de despedidas, pero, sin embargo, cuando uno termina de escucharlo acaba inundado de esperanza. ¿Qué es lo que más le atrae como compositora de estos reinicios y las revanchas emocionales?

-Para mí, sin duda, es mucho más fácil escribir desde la tristeza que desde el amor y desde el odio. Pero hace mucho que he dejado atrás el tópico de tener una vida desordenada para poder escribir de según qué situaciones. Tuve una juventud llena de contrastes, así que tengo un buen banco de inspiración. En mi caso, es inevitable que me sirva de experiencias propias a la hora de componer una canción, aunque también intento que mis letras sean un poco abiertas, que den paso a distintas interpretaciones.

-Se trata de su primer álbum publicado con su propia discográfica, 'Great Canyon Records'. ¿Cómo se equilibra la balanza entre el mundo empresarial y musical?

-Tengo la suerte de poder contar con uno de los mejores profesionales del sector, David Giménez. Si no fuera por él, sería muy complicado poder llevar un orden en mi carrera y, a la vez, en nuestra discográfica. Tengo que decir que la parte que más me motiva del sello es conocer a nuevos autores y poder ofrecer nuestra casa, ya sea como punto de partida o como hogar; poder crear esas sinergias con artistas con quienes poder trabajar y establecer, en el mejor sentido de la palabra, una familia profesional y también personal, si es el caso. Me gusta especialmente pensar que junto con David estamos creando una escena para todas aquellas personas que se sientan reflejadas en nuestra manera de vivir y entender la música.

-¿Qué precio hay que pagar para tener esa libertad total sobre la propia obra?

-Te respondo usando parte de tu primera pregunta: el precio a pagar son lágrimas y sudor pero a la vez un gran orgullo y satisfacción personales. No te negaré que hay veces que me pregunto si todo sería más fácil si me bajara del barco. Tirar adelante tu propia empresa no es para nada un camino de rosas perfumadas, supone muchos sacrificios, establecer prioridades. Pero la verdad es que amo mi trabajo y, sinceramente, no me veo haciendo otras cosas que no sea escribir canciones, producir y grabar discos, girar, componer para otros, trabajar en el sello... Siempre he tenido libertad artística total y creo que, a estas alturas, me costaría muchísimo estar a las órdenes de alguien que no sea yo misma. Siempre he tenido una relación extraña e incómoda con la 'autoridad' y los marcos rígidos que encorsetan y privan de libertad. Creo que ese es el motivo por el cual no he formado parte de ningún clan. No me siento segura siguiendo las leyes no escritas de otros. Creo que las personas estamos en constante movimiento y cambio, y por eso es esencial poder cruzar líneas y regresar si es necesario. Y no todo el mundo entiende las decisiones que tomas. Al final, por eso quedan los que quedan a nuestro lado. La libertad siempre supone soledad. Pero yo nunca he tenido miedo de encontrarme sola.