Junio arranca con mucho color

1 Espectáculo The Hole Zero

Promo

Tras arrasar con sus dos primeros espectáculos, 'The Hole' vuelve al Teatro Circo de Murcia con una precuela que narra cómo empezó todo. Una ambientación a caballo entre finales de los 70 y principios de los 80 sirve como telón de fondo para un desenfrenado cóctel de teatro cómico, musical y espectaculares números de circo.

Información Cuándo Hasta el domingo 17 de junio. Varios horarios. Dónde Teatro Circo de Murcia. Precio De 15 a 55€.

2 Conciertos Creamurcia

Promo

Este fin de semana el certamen Creamurcia celebra su segunda y tercera jornada de semifinales de la categoría Pop-Rock. The Meatpies, Pájara Rey, New Ways y Crows as Shepards competirán el viernes por llegar a la final, que presidirá Andrés Suárez el próximo 15 de junio. El sábado será el turno de Manopla de Monoindio, Decembird, WAW y Sí Quiero.

Información Cuándo Viernes 1 de junio a las 21 horas y sábado 2 de junio a las 22 horas. Dónde Garaje Beat Club de Murcia. Precio Entrada libre.

3 Concierto El Barrio

Jorge Zapata / EFE

José Luis Figuereo, más conocido como El Barrio, ya tiene poco que demostrar. Tras más de veinte años en activo y doce discos, su éxito está más que contrastado. Para su último trabajo, 'Las costuras del alma', el artista gaditano se reinventa como un viejo sastre de corazones para ofrecer su lado más sensible. Un nuevo superventas que será presentado este sábado en la Plaza de Toros de Murcia.

Información Cuándo Sábado 2 de junio a las 22 horas. Dónde Plaza de Toros de Murcia. Precio 28.50/33.50/38.50/82.50€.

4 Festival Talí Murcia Fest

Promo

El festival solidario organizado por la Fundación Secretariado Gitano vuelve a traer a Murcia lo mejor del mestizaje musical del momento para promover la multiculturalidad y la tolerancia. Actuarán Jamones con Tacones, La Tribu29, David Andreu y El Barbero Loko. Cuatro propuestas únicas que fusionan estilos tan dispares como el ska, el rap, el reggae, el funk o el afrobeat.

Información Cuándo Viernes 1 de junio a las 21 horas. Dónde Cuartel de Artillería de Murcia. Precio 5€.

5 Deporte Carrera Ponle Freno

Promo

El presentador de Deportes de Antena 3 Manu Sánchez dará el pistoletazo de salida a esta carrera popular benéfica que destinará su recaudación de forma íntegra a un proyecto de apoyo a víctimas de accidentes de tráfico. Habrá dos recorridos, de 5 y 10 kilómetros, que bordarán el río Segura. Los que no se sientan en muy buena forma también pueden colaborar adquiriendo un «dorsal cero» en forma de donativo sin participación.

Información Cuándo Domingo 3 de junio a las 9 horas. Dónde Plaza de la Cruz Roja de Murcia. Precio 5€.

6 Música Be Fresh Festival con Leticia Sabater

Promo

Leticia Sabater actuará en la Sala REM tras los conciertos de Javiera Mena, Papa Topo, Los Lomanos y el ganador del concurso de talento Be Fresh Festival. Las actuaciones destacan por sus dosis de diversión, dónde el único fin es pasarlo bien.

Información Cuándo Viernes 1 de junio a las 22.30 horas Dónde Sala REM. Precio 14€.

7 Música Alberto Cortez entre amigos

Promo

Murcia Romántica ofrece el concierto de Alberto Cortez 'Entre amigos', donde sonarán las grandes composiciones del maestro en las voces de Los Parrandboleros, Diego Martín, y el gran trío mexicano Los Tres Reyes. Como colofón el propio Alberto Cortez repasará toda su obra acompañado al piano del maestro Fernando Badia.