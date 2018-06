Javiera Men: «Las canciones también son una manera de entender a la sociedad» Javiera Mena La artista chilena lidera la nueva edición del Be Fresh Festival con nuevo disco bajo el brazo, un 'Espejo' tan introspectivo como bailable ALBERTO FRUTOS Viernes, 1 junio 2018, 03:28

Situarse al otro lado del cristal, mantener la mirada fija, los puños bien apretados y la cabeza fría. Mirar lo que pasa dentro sin perder de vista en ningún momento lo que espera alrededor. Dinamitar las fronteras entre ser y estar. Conservar una mirada virgen ante los descubrimientos que alberga un ejercicio de introspección, creativo y personal, que no entiende de medias tintas. Cuestión de todo. Cuestión de nada. Cuestión de baile. Cuestión de sensualidad. Cuestión de sexualidad. Cuestión de romper pistas y corazones. Deconstruir edificios que un día escondieron los secretos de una madrugada con apellidos. Intuir cuando no lo esperas. Maniobrar en plena curva. Establecer la línea recta en medio del descontrol. Con su cuarto disco, 'Espejo', Javiera Mena ha convertido estas palabras en hechos sin perder por el camino una pizca de su arrebatadora personalidad artística. Tras 'Esquemas juveniles', 'Mena' y el mayúsculo 'Otra era', todos ellos publicados con cuatro años de diferencia entre sí, costumbre que se ha convertido ya en una de sus señas de identidad, la chilena continúa manejando con envidiable facilidad unos registros musicales que, partiendo siempre del pop, se muestran cada vez más atraídos por el poder magnético de la electrónica. Una evolución que, en esta nueva entrega, ofrece incluso puntuales coqueteos con el house ('Aire), el reguetón ('Intuición') y el romanticismo de madrugada eterna ('Alma'). Celebrados giros de guion que, sumados a hits rompepistas marca de la casa ('Dentro de ti', 'Escalera'), conforman un regreso a la altura de lo esperado. Charlamos con ella para celebrarlo.

-¿Cuál es el reflejo más sorprendente que le ha devuelto la mirada a este espejo en forma de disco?

-La máxima simpleza de vivir. A veces lo más sorprendente es lo básico, y es lo más difícil de ver por nuestra fuerte tendencia a complicarnos.

-¿Por qué consideró esta etapa de su carrera la más idónea para establecer una conversación artística tan directa consigo misma?

-Se me dio de esa manera. Siempre había querido tocar estos temas, era algo pendiente, pero siento que con este disco tuve las herramientas por primera vez para hacerlo. Ocurrió de una forma muy natural, sin buscarlo. Fue como un encuentro que se tenía que dar.

-¿Componer una canción es la mejor manera de conocerse a una misma?

-Las canciones son curativas y me siento afortunada de poder dedicarme a escribirlas. Al ir avanzando en la línea de tiempo de mi vida me doy cuenta de que, a pesar de que busco comunicar mis emociones, también busco algo más abstracto, hablar de la persona en sí. Por eso mismo creo que las canciones también son una manera de entender a la sociedad.

-Las letras de este disco regresan a una introspección que no veíamos desde, posiblemente, su primer trabajo, el estupendo 'Esquemas juveniles'. ¿Es una simple coincidencia o 'Espejo' funciona, en cierto modo, como un nuevo punto de partida para su carrera?

-Puede ser. Es cierto que quise conectarme con ese comienzo en donde escribía desde un punto más conectado con la música y menos ansioso, algo que ocurría también porque no tenía puntos de referencia al no ser conocida. Entonces, por el cambio en la lírica, y ahora que lo mencionas, sí, creo que este disco puede ser el primer paso hacia una nueva forma de comunicarme.

-¿La tecnología continúa siendo su punto de partida a la hora de sentarse a componer? ¿Cómo podría definir esos primeros instantes de trabajo?

-Comienzo en el ordenador y el ratón es el instrumento que más domino. Parto de una idea armónica y después pongo un beat, luego empiezo a armar una melodía, todo instrumental. La letra es lo último que aparece y lo que más tiempo requiere. El gran desafío al que me enfrento en ese punto final es entrar al mundo de los conceptos.

-Ha asegurado que en muchas ocasiones es la propia música la que le empieza a hablar y marca el camino a seguir en las canciones. ¿Cómo aprendió a escucharla a lo largo de estos más de diez años de carrera?

-Al principio se daba de manera espontánea, sin saber lo que estaba pasando. Pero, poco a poco, empecé a entender el lenguaje de la música, las emociones que te van dando cada tonalidad o la progresión de acordes y los ritmos. Es un diálogo entre diferentes elementos y aprender a escuchar lo que te va ofreciendo ese dictamen musical, así como introducir la lírica en la melodía, es todo un reto.

-¿Cómo definiría el papel que juega la inquietud dentro de su trayectoria?

-Primordial, es lo que me mueve a buscar distintas cosas. Es algo que nace de mí. Además, la inquietud también es intuición, el resultado de una experiencia positiva o negativa, que aparece cuando las cosas no son como querías que fueran. Es ahí cuando se convierte en todo un motor de fuego.

-Siempre ha declarado su amor hacia la libertad que desprende el pop. ¿Considera que las modas y tendencias impuestas por la industria pueden poner en peligro esa independencia del género?

-Me siento muy libre al no seguir la moda. Hoy en día la moda es el urbano y, aunque es un género que me gusta, puedo darme el lujo de tener una carrera sustentable y hacer lo que realmente me llena desde otro lugar. Creo que el peligro ya está dado. Siento que estoy en una época en la que la rebeldía que puede traer la música tiene un ancho pie puesto en la celebración del consumo.

-¿De qué forma definiría su faceta de exploradora musical? ¿Le gusta mucho profundizar en la obra de otros artistas para obtener nuevas influencias?

-Sí, pero voy mucho al pasado. Sobre todo me fascina la vida de escritores como, por ejemplo, Emily Jane Brontë o Gabriela Mistral. Me gusta muchísimo investigar y averiguar cosas de sus vidas en internet. Siempre me voy a otras eras.

-¿Cómo ha vivido los recientes movimientos feministas que se han producido en España?

-Acabo de llegar, así que no he estado conectada directamente, pero sí conozco en profundidad el movimiento sudamericano. A través de internet me informo de lo que pasa en España y me doy cuenta de que, a pesar de estar viviendo momentos históricos diferentes, es muy parecido a lo que está pasando en Chile y Argentina. Hay mucho dolor y rabia que debe ser contenida por la sociedad, porque tiene una gran razón de ser.