'The Hole Zero', viaje a 1979 Escena. Teatro Circo. Murcia. Jueves a las 20.30 horas. Entrada: entre 15 y 50 euros Miércoles, 30 mayo 2018, 22:42

Después del éxito internacional del espectáculo de variedades - con circo, música y humor- que Paco León llevó a la escena en 2011, 'The Hole' y su secuela, 'The Hole 2', llega la 'precuela' del espectáculo, 'The Hole Zero', que estará en Murcia hasta el 17 de junio con varios maestros de ceremonias. Hoy será La Terremoto de Alcorcón la encargada de trasladar al público a la nochevieja de 1979, en una fiesta de música disco.