«No hacemos música por un propósito mercantilista» La banda 'Amateur'. Mikel Aguirre, Cheli Lanzagorta e Iñaki de Lucas, ex miembros de La Buena Vida, firman un espléndido regreso con 'Debut!', su primer disco bajo el nombre de Amateur ALBERTO FRUTOS Viernes, 19 enero 2018, 09:31

Once años hemos tenido que esperar hasta el ansiado reencuentro con Mikel Aguirre, Cheli Lanzagorta e Iñaki de Lucas, exmiembros de La Buena Vida, o lo que es lo mismo, exmiembros de una de las mejores bandas de la historia del pop en español. Tal cual. Aquellos que hemos sobrevivido al invierno sobre las sábanas de discos tan inolvidables como 'Soidemersol', 'Vidania' o aquel 'Hallelujah' que de tan bueno sigue pareciendo increíble que fuera de verdad, andábamos necesitando y, en cierto modo, pidiendo a gritos algo que se pareciera lo más mínimo a un regreso. Las plegarias no solamente fueron escuchadas, sino que, además, se cumplieron de la forma más emocionante posible, con la constitución de una nueva banda llamada Amateur y un disco, 'Debut!', que recoge aquel sonido inolvidable para hacernos sentir que hemos vuelto a aquellos rincones melódicos en los que la sensibilidad jugaba a sus anchas sin importar el tiempo ni el espacio, marcando el ritmo de unas constantes vitales que morían, resucitaban y volvían a nacer en cuestión de un estribillo. Un trabajo impecable en fondo y forma que suena tanto a guiño hacia sus orígenes como a inmejorable punto de partida para todo lo que está por llegar. Hablamos con Mikel unos días antes del concierto en el que estarán acompañados por Rey Lobo, una de las propuestas musicales más interesantes y emocionantes surgidas en la Región en los últimos años. Cita obligada.

-¿Qué es lo más emocionante que tiene regresar?

Cuándo Viernes 19, a las 21.00 horas Dónde: Teatro Circo Cuánto: 16 euros Completa: Rey Lobo

-Todo. Es como volver a navegar después de haber estado amarrado en puerto durante mucho tiempo, demasiado. La satisfacción que supone haber conseguido idear, financiar, producir y grabar este álbum, que todo haya salido rodado, que los colaboradores hayan mostrado una gran generosidad y buena predisposición, que hayamos conseguido llegar a un buen acuerdo con una multinacional como Sony Music para la fabricación, distribución y comercialización de este disco que en realidad es el primer trabajo de una banda nueva...Un sueño hecho realidad.

-¿Cómo ha influido este paréntesis de más de una década entre el último disco de La Buena Vida y 'Debut!'?

-Lógicamente habremos cambiado. No seremos los mismos que hace diez años y es normal porque el mundo también ha cambiado mucho en este tiempo. Sin embargo, en lo musical creo que seguimos teniendo los mismos gustos y referentes que antes. Además, nuestra clave a la hora de plasmar en canciones nuestras ideas sigue siendo bastante similar a la de hace una década.

-Me encanta el nombre escogido para la banda, ¿de verdad se sienten un poco amateurs a estas alturas del partido?

-Siempre hemos sido amateurs y seguimos siéndolo. En el sentido de que hacemos esto por afición y por amor al arte de componer y grabar canciones, no por un propósito mercantilista. Nunca nos hemos dedicado exclusivamente a la música, ahora tampoco. Y eso te da otra perspectiva. Sin embargo, esto no significa que seamos unos aficionados y que el disco suene a lata o a maqueta de grupo primerizo. A lo largo de todos estos años hemos tenido la gran suerte de participar en muchas grabaciones de discos, hemos conocido diferentes estudios de grabación y trabajado codo con codo con excelentes técnicos, músicos y productores, y hemos podido aprender muchas cosas y aspectos de lo que supone producir y grabar un disco. La producción de 'Debut!' ha sido meticulosa, al detalle y las canciones suenan realmente bien. No somos ningunos virtuosos, pero en nuestro terreno nos defendemos bien.

-¿Hay hábitos a la hora de escribir canciones que no se olvidan con el paso del tiempo?

-En cierto modo es así. Es como montar en bicicleta, una vez que aprendes ya no te olvidas. Pero también sucede muchas veces que tus propias limitaciones técnicas o esos autoclichés que surgen en la creación de una canción se convierten en tu propio enemigo, un muro contra el que te topas a la hora de querer sorprenderte a ti mismo en la composición. Siempre intentas no repetirte. Tratas de dar siempre algún paso nuevo en otra dirección. Pero claro, no siempre es sencillo. Muchas veces son intentos frustrados.

-¿Sentís la huella que dejó La Buena Vida en algunas de las propuestas musicales que han ido surgiendo desde que desapareció la banda?

-No tenemos muy claro eso. No nos sentimos los padrinos de nada. Si nuestras canciones dejaron huella en otras personas y eso les ha servido para inspirarse y tratar de a su vez crear algo nuevo, ¡pues fenomenal! Pero hay que ser humilde y no distraerse con halagos y reverencias. A la hora de componer nosotros miramos hacia dentro, no hacia fuera. No importa, en principio, qué dirán los demás sobre tu nueva idea, melodía o canción. Lo importante es tu sensación, tu pálpito, tu intuición. Y si a ti te funciona, y te aporta algo, a los demás también les funcionará. No a todos, pero a algunos seguro que sí.