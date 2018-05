Graciosas y reivindicativas

La actriz Maria Casal -'Hospital Central', 'La que se avecina'-, que debutó como dramaturga y directora con 'Tremendas' en 2014, vuelve a la carga con el montaje 'Te he dejado un pollo en el horno', que ella misma interpreta junto a Marisol Rolandi -'Hospital Central'- y María José del Valle.

Juntas pasarán mañana por el XXXIV Festival de la Comedia de Torre Pacheco para dar vida a once historias -cuatro obras breves y siete monólogos- que representan diversas situaciones cómicas. Se pondrán en la piel de una superheroína, una cómica desatada, una ladrona, dos mamarrachas que no son conscientes de ello y una mujer tan lista que no sabe lo que dice.

'Te he dejado un pollo en el horno' Cuándo Sábado a las 21.30 horas. Dónde Centro de Artes Escénicas. Torre Pacheco Entradas 8 €

Una comedia femenina simplemente, según afirma la autora, «por estar protagonizada por mujeres», que no pretende ridiculizar al género masculino y cuyas historias disparatadas, además de reflejar ciertos aspectos de la realidad, reivindican que el respeto hay que ganárselo.