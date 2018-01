«Fotografío los sueños del hombre» El fotógrafo francés Frédéric Volkringer, ante una de sus imágenes. / Edu Botella / AGM La exposición recoge «objetos y cosas inventadas por el ser humano» PEDRO SOLER Murcia Viernes, 26 enero 2018, 00:26

Nacido en París… ¿En qué año? «¡Ahhh… Eso no lo digo, pero hace muchísimos años. Mi madre era parisina y mi padre alsaciano; por esto, de pequeño viví en la Alsacia. Luego trabajé en Alsacia, Suiza, Alemania… Hasta que me instalé en Murcia, porque un día, en Estrasburgo, conocí a la escritora Marisa López Soria. Y me dije: me voy con ella. De esto hace ya veintitantos años. Y aquí sigo». Ya había visitado Murcia de adolescente, «porque en París tenía un amigo nacido en Mula. Por esto pasaba mis vacaciones en esta ciudad, en la costa y en otras zonas de la Región».

'Desahucios iconográficos'. Frédéric Volkringer Dónde: Archivo General de la Región (Avenida de los Pinos, 4. Murcia). Horario: lunes y martes, de 8.30 a 20.00; miércoles, jueves y viernes, de 8.30 a 14.30. Cuándo: Hasta el 28 de febrero.

Lo cuenta Frédéric Volkringer, quien, en el Archivo General de la Región de Murcia, presenta su exposición de fotos 'Desahucios iconográficos'. A Frédéric le gustaba la fotografía «desde muy pequeño, aunque sin saber por qué. Y creo que los deseos de pequeño era usar todo aquello que caía en mis manos. Luego trabajé como colorista en el mundo de la moda. Es una profesión un poco especial, nada corriente. Hacía la mezcla de los colores para las telas y textiles en general. Trabajaba con los estilistas de alta costura. En esta profesión había de todo, también fotos. Y las veía en los reportajes que se hacían en las revistas. Era algo que me chocaba muchísimo. Por esto, llegar a Murcia, sin profesión, ni especialidad, entrañaba un cambio de vida, que fue lo que me impulsó a meterme en el mundo de la publicidad como fotógrafo. Así empecé, y creo que se me ha dado bien».

¿Por qué sus fotografías aparecen limpias de personas, de seres vivos? «El ser humano está, aunque escondido, porque lo que yo fotografío es lo que hace el hombre, el ser humano; o mejor, sus sueños. Creo que esta exposición es la actitud del ser humano para moverse, a la búsqueda de unas metas en su vida, de conseguir unos sueños, unos ideales. Todos los contenidos de las fotografías son objetos y cosas inventadas por el ser humano». Y, ¿no parecen fotos de cosas, de situaciones anormales? «Creo que es así, pero también es el punto de vista al que recurro, para saber qué tengo que interpretar. La exposición no es una simple relación de fotos, sino, más bien, una historia, una asociación, en la que siempre pretendo poner algo de humor, un poco ácido o más suave. Todo depende de cada foto, pero yo busco provocar un poco la interpretación del espectador, porque esto para mí es algo fundamental. Creo que las fotos deben ser algo vivo, que transmitan emociones».

Sobre si busca o se encuentra, casualmente, con esas imágenes expuestas, afirma que «muchas de ellas son pura casualidad. Las encuentro, pero también las estoy buscando. Se trata de proyectos, en los que mi cabeza y mis ojos están en tensión y alertas ante lo que pueden encontrar. Yo creo que cuanto capto en la foto se pone delante de mí, pero también tengo que estar alerta para saber recogerlo. Son como una aparición. Hay veces en que vas buscando y de pronto dices: '¡Aquí tengo la foto!'. Quizá cuando menos la esperaba. Se produce como un choque emocional, algo fantástico».

¿Convencen a Frédéric todas las fotos que hace? «Podría decir que cuantas presento en una exposición me han convencido, pero también es verdad que he desechado muchísimas. Todo depende del trabajo. Pienso muchísimo en las fotos que debo elegir para cualquier proyecto expositivo y, aunque siempre quiero acertar, también es cierto que puedo equivocarme. A veces, ves una foto que te parece que cuenta algo, pero, al final, te dices que no es así. También puede tratarse de una foto muy buena, muy llamativa, pero que nada tiene que ver con esa historia que quiero contar. Creo que para evitar esto, Paco Salinas, comisario de la exposición, me ha ayudado muchísimo a hacer una limpieza, porque él tiene unos ojos frescos y es un experto».

¿Por qué siempre blanco y negro? ¿No existe para Frédéric el color? «Sí existe, porque he hecho cosas en color; pero, actualmente, la fotografía, como tantas otras cosas, se consume de un modo muy rápido. No se pone atención para ver las fotos. En la exposición, como trato de publicidad, de arquitectura o de paisajes, el blanco y negro da forma y unidad de estilo y es mucho más gráfico, más directo».

¿Hay arte también en sus fotos? ¿Cree que la fotografía es un arte? «No sé si en mis fotos hay arte, pero sí creo que la fotografía es arte». Paco Salinas escribe que la exposición de Frédéric encierra belleza y misterio, «y viniendo de Paco, es algo que me llena de satisfacción, porque él es un maestro de la fotografía. Lo que dice me calienta el corazón, aunque no creo que cuanto hago sea algo perfecto. Cada foto puede tener un fallo y es algo que está bien, porque lo que busco, sobre todo, es la perfección en el lenguaje, para mostrar las cosas del modo más limpio posible».