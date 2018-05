La FICCmoteca y 'Rara' Cine. Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Cartagena. Viernes a las 20 horas. Entrada libre Jueves, 3 mayo 2018, 22:39

Que te gusten o no los chicos; ser supercercana con tu mejor amiga, y aun así no contarle tus secretos; tener problemas en el colegio y unos padres aburridos... Este es el tipo de problemas a los que se enfrenta una niña de 13 años. Para Sara, eso no tiene nada que ver con el hecho de que su madre viva con otra mujer. Aunque su padre no piense lo mismo. La película 'Rara' se proyecta con motivo de la semana de la visibilidad lésbica.