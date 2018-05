Fernando Rubio: «He sentido que tenía que hacer este disco para poder seguir adelante» Fernando Rubio / EMILIO CASTRO El artista cartagenero, figura esencial de la escena musical de la Región, presenta junto a sus Inner Demons su nuevo e impecable disco, 'Cheap Chinese guitar' ALBERTO FRUTOS Viernes, 1 junio 2018, 02:02

No es que Fernando Rubio haya regresado por la puerta grande, es que ha reventado las maderas con la contundencia de un tornado. En estos tiempos de artificios y falsas modestias, de palabras sordas y oídos necios, de desconcierto y asfixia, de más mociones que emociones y de más trampas que canciones, encontrar un conjunto de canciones de tantos quilates como el que presenta 'Cheap Chinese guitar' se parece, y suena, bastante a un milagro. Y es que no hay heridas de primavera acongojada que no sanen con esta lección de soul luminoso ('Come into my dream'), rock fronterizo ('Sad sad day'), pop irresistible ('Thank you for being there'), country ('Winter sun'), blues ('Carry on blues') o funk contagioso y seductor ('Love song'), entre otra decena de rostros musicales unificados por la voz, siempre elegante y conmovedora, del cartagenero. Acompañado por The Inner Demons, banda formada por Paco del Cerro, Román García, Joaquín Talismán y Carlos Campoy, palabras mayores, Rubio presentará esta noche en sociedad las piezas de esta guitarra barata que vale su precio en oro. Charlamos con él.

Cuándo Viernes 1, a las 22.30 horas Dónde: La Yesería Cuánto: 10 euros

-Después de todo este tiempo de trabajo hasta llegar a un resultado tan glorioso como el que presenta 'Cheap Chinese guitar', ¿qué sensaciones tiene al escuchar el disco?

-Cuando terminas con un disco como este, autoproducido, en el que has estado en todas las fases de grabación, mezcla, masterización y demás, ya has escuchado las canciones tantas veces que necesitas tiempo para volver a tener perspectiva, si es que alguna vez la recuperas. Hay un momento de gran alivio cuando tienes el disco en la mano y dices ¡ya está!, ya no tengo que tomar más decisiones. Lo cierto es que estoy muy contento con el resultado. Y me encanta el diseño basado en los collages de Patricia Moreno. Creo que multiplican el efecto de las canciones.

-El disco transmite la sensación de que cada canción ha sido tratada de una manera muy específica y detallista. ¿Se trataba de convertir cada tema en un universo particular?

-De alguna manera sí. El enfoque ha sido darle a cada canción lo que pedía, también desde el punto de vista de la letra, y a veces eso me ha llevado por caminos inesperados. Hay canciones con muy pocos instrumentos, sin bajo ni batería, como 'Sad sad day', o la que cierra el disco, 'I don't want to take you home'. Por ejemplo, 'It ain't an easy thing' no lleva guitarras en la mayor parte de la canción, algo inusual en el disco de un guitarrista. En otras, como 'Meteor Showers', los coros de Paco del Cerro, Paloma del Cerro y Nacho Para han aportado una nueva dimensión. También en 'Carry on blues', eléctrica y setentera, con solazo de órgano de Carlos Campoy. Hay ambientes muy distintos que creo que mantienen el interés hasta el final.

-¿Entendía este disco como una cuestión de todo o nada?

-Seguramente sí. También desde un punto de vista vital. Me ha pillado en un momento en el que ha ido cobrando una importancia enorme. He sentido que tenía que hacerlo para poder seguir adelante. Contiene emociones y vivencias muy importantes para mí, en las que creo que la gente puede verse reflejada. Incluso se podría decir que ha tenido un efecto curativo.

-¿Qué es la dignidad artística para Fernando Rubio?

-Intentar ser honesto con uno mismo y con la gente que te sigue y te aprecia. Creo que, si participas en algún proyecto, tuyo o de otros, hay que estar a la altura y dar lo mejor, sin escatimar esfuerzos ni tomar atajos.

-¿Se considera usted un superviviente en estos tiempos de inmediatez musical en el que nos movemos actualmente?

-Hombre, mientras no se demuestre lo contrario soy un superviviente, eso es indiscutible, incluso en un sentido más literal de lo que me gustaría. Tengo suerte de seguir aquí, y soy muy consciente de ello. El momento en el que me tocó vivir mi adolescencia y juventud fue la década de los ochenta, con toda la efervescencia de la movida y demás. Aún me gustan algunos grupos de la época, aunque musicalmente no es mi favorita. Pero ya entonces admiraba a Dylan, Neil Young, Eric Clapton, The Band y otros muchos de los que hoy sí siguen siendo mis favoritos, y que no eran los mejor considerados por algunas voces de la 'posmodernidad' de entonces, que los tachaban de viejos dinosaurios aburridos. Sin embargo, después han seguido haciendo algunos de sus mejores discos y encabezando carteles. Y hay toda una escena de lo que ahora llaman 'americana', a partir de lo que ellos hicieron con la tradición musical de su país. Ya ves, todo es muy relativo y cambiante. Ahora los sonidos de los ochenta son una gran influencia en algunos grupos actuales y hay un gran 'revival' de todo aquello. ¿Qué pasa, que son más modernos los que se inspiran en los ochenta que los que beben de los setenta o los cincuenta? No sé. Lo importante es crear algo tuyo procesando lo que te ha influido, que aporte algo mínimamente nuevo. Yo creo que los estilos son como ropajes, y están bien siempre que debajo haya una canción que vestir, que no sea todo envoltorio. Con el paso del tiempo, las buenas canciones bien interpretadas lo seguirán siendo, como las buenas películas y los buenos libros, y las inmediateces irán ocupando su lugar.