Exaltación a la gran banda de rock Un intérprete de 'We Love Queen'. Viernes, 13 octubre 2017, 23:06

Que Queen es más que una banda parece ser una realidad incuestionable. De hecho, su fanatismo en ocasiones se asemeja al de una religión. Basándose en este pretexto, Yllana y Barabu-Extreso sitúan al espectador en un mundo futuro, en el que se ha dejado de creer en las religiones tradicionales, para realizar un homenaje al grupo fundado por Freddie Mercury, teatralizando sus canciones más populares en un espectáculo con los ingredientes propios de un acto religioso.

Dónde Auditorio El Batel. Cuándo: Sábado 14 de octubre a las 19.00 y 22.00 horas Entradas: 25 euros.

El maestro de ceremonias no es otro que el Sumo Sacerdote de la Iglesia de Adoradores de Queen. Él será el encargado de velar por que el Auditorio El Batel se convierta en una ceremonia de exaltación a la obra de la celebérrima banda, autora de himnos como 'I want to break free' o 'Bohemian Rapsody'. El 'Padre Nuestro' para muchos de sus seguidores.