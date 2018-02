«Solamente escucho necedades en la radio fórmula» Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez recopila lo mejor de su discografía como The New Raemon en 'Quema la memoria', un disco doble con el que celebra una década de trayectoria ALBERTO FRUTOS Viernes, 23 febrero 2018, 02:52

Los recuerdos como fuente de inspiración constructiva y maleable. Lecciones de vida y tiempo que, efectivamente, queman en la memoria como si de una bandada de aves fénix se tratara. Se trata de dibujar las agujas del reloj con arena de un desierto repleto de espejismo ansiosos por convertirse en tangible realidad. Y letras. Y melodías. Y canción. Versos y prosa sobre una guitarra, rotos en las costuras de un alma desvalijada ante la intensidad de espacio entre lo que está por venir y lo que quedó por el camino. El desafío, en este caso, es el de transformar cada renglón del pasado en una manera de vivir sobre el presente. Ramón Rodríguez, con su traje de The New Raemon recién planchado para la ocasión, ha aceptado el reto y lo ha convertido, por arte de magia e inspiración, en una recopilación que desprende un aroma contemporáneo, de pura vigencia e influencia. Con 'Quema la memoria', el mejor título posible que uno podría imaginar para echar cuentas en números rojos de nostalgia y cerrar etapas para recibir nuevos puntos de inflexión, el artista catalán ha reunido, primero, todas las letras de sus canciones publicadas en esta etapa de su carrera, de diez años de duración, y segundo, ha recogido en un doble vinilo de edición limitada los temas que, en su opinión, suponen los momentos más significativos de su discografía. Una colección de joyas que arañan y acarician sin piedad ni compasión, dos elementos que no necesitamos cuando nos acercamos a esta hoguera de sensibilidad, a los que se suman cinco nuevas canciones y un maravilloso dueto con Zahara. En definitiva, una mirada personal, agradecida y coherente con una obra repleta de discos de huella imborrable como 'A propósito de Garfunkel', 'Tinieblas, por fin', 'Oh, rompehielos' o el soberbio 'Libre asociación'. Lo que depare el futuro siempre irá inevitablemente unido a un signo de interrogación, pero lo que aquí nos encontramos es un legado a la altura de la misma eternidad. La más desnuda posible. Hablamos con Ramón para conocer la manera en la que se ha dado forma este proyecto y la manera en la que se trasladará al directo.

-Aunque 'Quema la memoria' nace como un acto de celebración de la década de trayectoria que lleva bajo el nombre de The New Raemon, usted ya había formado parte de distintas formaciones musicales desde finales de los años noventa. ¿De qué forma influyeron aquellos primeros pasos en su posterior discurso creativo?

-Supongo que de forma determinante, ya que se trata del inicio de toda la experiencia musical que he vivido los últimos 27 años. Incluso antes de tocar, la búsqueda de música con la que sentirse identificado es igual de importante en ese sentido.

-Más allá de los diez años que se cumplen, a nivel personal, ¿qué tenía este momento de especial para usted a la hora de echar la vista atrás?

-Principalmente, ordenar las cosas tras muchísimo trabajo. Es una forma de clasificarlas y así seguir adelante.

-Este disco doble complementa la publicación de un libro que recoge las letras de todas sus canciones con ilustraciones de Paula Bonet. ¿Cómo surge esta idea?

-De forma casual y por admiración y estima mutua. Paula es una de las personas más brillantes que conozco y admiro mucho su trabajo y sensibilidad.

-¿De qué forma cree que funcionan sin la música que las ha acompañado en cada disco?

-La idea era reivindicar la figura del letrista, que los textos mutaran en algo más importante que la música que los acompaña. Al unirlos con las pinturas de Paula Bonet hemos conseguido algo muy especial entre su mundo y el mío.

-¿Qué papel cree que juega la palabra en el panorama musical actual?

-Lamentablemente, casi ninguno, solamente escucho necedades en la radio fórmula. Es triste ver lo poco que se esfuerzan algunos en ese sentido. La letra es lo más importante en una canción, así lo veo y entiendo.

-¿De qué manera mira usted al pasado?

-Constructivamente, hay que equivocarse. No cambiaría nada, forma parte de la experiencia. Tampoco miro al futuro, el presente más inmediato es lo que realmente importa.

-¿La nostalgia es un arma de doble filo?

-Mal entendida puede ser dañina.

-¿Por qué cree que la mayoría de personas tenemos la manía de mirar al pasado siempre desde una perspectiva alejada de lo constructivo?

-Supongo que por miedo al cambio.

-¿Pesan más los años sobre la carretera o sobre el papel?

-Sobre la carretera, sin duda. Nuestro oficio es duro, aunque no se considere un oficio, lamentablemente.

-¿Qué es lo más complicado cuando uno se sienta a escoger sus mejores canciones?

-Contentar a todo el mundo.

-Hablemos de esta gira. ¿Qué está siendo lo más emocionante de reencontrarse con estas canciones?

-Lo más emocionante es tocar con mi banda y viajar con ellos, pero también ver a la gente disfrutar de lo bien que tocan.

-¿Cómo se condensa una década de discos y canciones en poco más de hora y media?

-Sometido a la duración de un vinilo.

-En confianza, le confesaré que 'Libre asociación' es uno de mis discos españoles favoritos de, volvemos a la cifra mágica, la última década. En su caso, ¿cuál cree que es el trabajo que mejor define estos diez años de The New Raemon? ¿Y por qué?

-Estoy muy orgulloso de 'Tinieblas, por fin' y 'Oh, rompehielos'. En esos trabajos se condensan muy claramente mis distintos tipos de canciones, contienen casi todos los matices.

-¿De qué manera ha variado su manera de componer a lo largo de estos años?

-Pasé de componer en el local con mi banda a tener que hacer todo en casa, y eso me ha dado más trabajo, ya que debo pensar en los arreglos de los demás y grabo las maquetas a conciencia hasta tal punto que, desde 'Libre asociación', mis voces y guitarras son las que grabo en casa, siempre.

-Y después de las celebraciones, ¿qué podemos esperar del futuro de The New Raemon?

-Nuevo disco en septiembre, con el título más largo de mi trayectoria. También será el de más duración.