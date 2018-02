Murciano total: «Solamente se escucha a los grupos que parecen copiarse entre ellos» El dúo formado por José Lozano y Elena Molina continúa expandiendo en el escenario su particular universo musical con el estupendo 'Cencia' A. FRUTOS Viernes, 2 febrero 2018, 01:33

Cuando te adentras en el laberinto melódico y literario de Murciano Total, el dúo formado en 2012 por José Lozano -exmiembro de Automatics y Universal Circus- y Elena Molina bajo el primer nombre artístico de Lena y Sema, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Y, sin embargo, no puedas dejar de intentar descifrar su secreto, tratar de alumbrar la oscuridad que recorre alguno de sus pasajes y vibrar, de eso se trata, sumergiéndote en una propuesta tan atractiva como hipnótica. Tras abrir fuego con la prometedora colección 'Demos 2012-2013', expandir su particular universo con 'Quereres y Dejenes', estupenda reformulación de su sonido desde la valiente convicción, y sorprender con un EP, 'Enquinias', que giraba su espíritu hacia la oscuridad y las sombras, Murciano Total regresaron el año pasado con 'Cencia', un trabajo en el que la tradición y el futuro se miran directamente a los ojos. Disco conceptual que bebe de la leyenda regional para trasmutar en potentes hits de estribillos incontestables, 'Cencia' supone un nuevo paso firme en la trayectoria de una de las propuestas más interesantes surgidas en la Región en los últimos años, un grupo cuya visión mantiene siempre el vértigo entre la sorpresa y la incertidumbre y la claridad y transparencia de una identidad propia. Charlamos con José antes de que se suban al escenario de la 12&Medio para conocer mejor este último disco y parte de la esencia de la banda.

-¿Dónde podemos encontrar la conexión entre su anterior EP, 'Enquinias', y el reciente 'Cencia'? ¿Existe realmente?

-En realidad, no creo que tenga ninguna conexión, la idea original es que cada disco fuera de una temática diferente, siguiendo la clasificación de las coplas que hizo Pedro Díaz Cassou en su obra 'El cancionero panocho'. En 'Enquinias' tratamos temas con bastante mal rollo e inquina y en 'Cencia', aunque pensamos centrarlo en la ciencia, al final encontramos un punto de unión entre las leyendas que surgieron a lo largo de la historia en la Región y dicha temática.

-Me da la sensación de que sus últimas composiciones se acercan de una manera más contundente al minimalismo. ¿A veces menos es más?

-Esa era la idea, quitarle un poco el barroquismo e intentar utilizar menos pistas de teclados y guitarras, pero sinceramente creo que nos quedamos a medias y se quedó solamente en la intención. Soy consciente de que a veces puede sonar tal maremágnum de instrumentos que al final no se aprecian bien los detalles, pero siempre me da la sensación de que la canción tiene que ser así y me cuesta deshacerme de ciertas pistas.

-De cara al futuro, ¿hay algún género musical con el que tengan muchas ganas de trabajar y todavía no se han atrevido?

-Me gustaría hacer algo de italodisco. En un principio pensaba hacer algo así en 'Cencia', pero al final no lo vi claro. Quizás haya algo en el próximo.

-¿Qué papel juega la Región de Murcia dentro de su música?

-Es esencial, todas las canciones toman como referencia algún asunto murciano, como las leyendas, personajes, historias curiosas que nos vamos encontrando e incluso las leyendas urbanas que corren por la Región.

-¿Dónde buscan el equilibrio entre lo tradicional y ese discurso musical más contemporáneo que les caracteriza?

-Básicamente hacemos un pop contemporáneo, que es lo que escuchamos en casa. Me sería imposible hacer otra cosa. Pero en las letras trato de contar algo de la manera que se hacía en las coplas murcianas e incluso del flamenco, algo sencillo de entender, pero con esa forma tan peculiar y que, al mismo tiempo, resulta tan universal.

-Todos sus trabajos hasta la fecha tienen un punto en común muy destacado, la imprevisibilidad. ¿Echan de menos propuestas más sorprendentes, que se salgan de los esquemas más reconocibles, dentro del panorama musical actual?

-Hay muchos grupos que hacen cosas muy interesantes, pero por desgracia los medios mayoritarios no se hacen eco de su trabajo o, al menos, no el suficiente. Al final, solamente se escucha a los grupos que parecen copiarse entre ellos, lo que provoca la sensación de estar escuchando siempre a la misma banda.