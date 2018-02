Funambulista: «La escena musical murciana es algo que llevo por bandera» Diego Cantero, cantante de Funambulista. El cantautor murciano presenta en Cartagena su nuevo trabajo, 'Dual', revisión de algunas de las canciones más representativas de su carrera ALBERTO FRUTOS Sábado, 3 febrero 2018, 14:04

En tiempos en los que la cuerda floja marca la distancia entre el todo y la nada con más fuerza que nunca, o eso es lo que da a entender la intensidad de un presente marcado por la fugacidad del momento y el espacio, Diego Cantero lleva su nombre artístico, Funambulista, como una bandera que aglomera agradecimiento por lo vivido y excitación por lo que está por venir. Canción de autor, canción pop, canción callejera, canción romántica, canción de cuerpo desnudo y canción de abrigo de piel. En manos del murciano, no hay texto que no requiera la precisión de un equilibrista, el silencio de una prosa con hambre de poesía, y viceversa, y el lugar, calmado o entusiasta, cada cual decide el horizonte de su imaginación, sobre el que dejar caer el recuerdo de una melodía. Una puesta en práctica de las emociones escritas y cantadas que sufrió su primer punto de inflexión con un debut homónimo publicado en 2010 que, por encima de todo, suponía el triunfo de la constancia y la dedicación, la primera meta de unos pasos que comenzaron su camino a ras de calle, cantando canciones en las aceras de su ciudad natal, Molina de Segura, y terminaron en una primera estación discográfica que cumplía su papel de contundente declaración de intenciones. Ahora, tras un segundo trabajo, 'Quédate', con el que se aseguró su puesto de privilegio dentro de la nueva edad dorada del género cantautor, caracterizada por el protagonismo de la temática romántica con aromas de pop comercial por encima de la denuncia de contexto social y melodía melancólica, Funambulista presenta 'Dual', un disco en el que reinventa alguno de los temas más importantes de su carrera, junto a tres canciones inéditas, en compañía de amigos tan ilustres como Antonio Orozco, Pablo Alborán, Dani Martín y Bebe, entre otros. Un trabajo con el que, al mismo tiempo, inaugura una nueva etapa junto a Sony, compañía que ha apostado por un artista que continúa vibrando sobre el alambre de la guitarra y el presente con la emoción de un recién llegado. Aprovechamos su concierto en Cartagena para hablar con él unas horas antes.

-¿Cuándo decidió que su siguiente paso sería un disco como 'Dual'? ¿Por qué cree que era el momento de volver a estas canciones?

-'Dual' es un disco que nace de las ganas de compartir con algunos de los cantantes y autores que más me gustan. La suerte de que accedieran a participar me animó a creer que podía hacer el álbum que siempre había soñado. Las canciones en su mayoría seguían andando conmigo, no fue cuestión de rescatarlas sino de sumarles tres temas inéditos para cerrar lo que considero un ciclo.

-Además de ese cierre de etapa que comenta, ¿podríamos definir el disco como un homenaje en toda regla a la amistad?

-Sí, sin duda. Además, y lo que me parece aún más importante, es que se trata de un disco libre de etiquetas que tiene por bandera la canción.

-¿Hasta qué punto es importante para usted mantener este espíritu de colaboración en su carrera?

-Es una parte imprescindible del crecimiento como músico, contaminarse del aprendizaje de otros es la mejor herramienta posible.

-A lo largo del disco nos encontramos con artistas de la talla de Bebe, Antonio Orozco, Dani Martín, Pablo Alborán o los murcianos Maldita Nerea, entre otros. ¿De qué manera se planificó el trabajo con cada uno de ellos?

-El ejercicio fue imaginar cada canción con la voz que creímos adecuada. De la misma forma, teníamos que trazarlo bien ya que ninguno de los colaboradores puso impedimentos al tema que le ofrecimos; al contrario, todo fluyó de una forma muy natural.

-Cuando hablamos de estos artistas, es evidente que se trata de intérpretes y compositores con una personalidad propia muy marcada. Para usted, ¿cuál debía ser ese hilo conductor que diera un sentido total al disco?

-El núcleo y motor de 'Dual' eran las canciones que formaban parte de él, las voces son paisajes nuevos dentro de cada una de ellas.

-Hablando de una manera más amplia de su trayectoria, las letras de sus temas comenzaron abordando temas de un contenido más social, pero en sus últimos trabajos parece que el amor lo ha inundado todo. ¿Cómo se dio esta evolución literaria?

-Creo que la temática de los temas es circunstancial, nunca me planteo hacer un disco con más crítica social o más amor, simplemente me dejo llevar.

-¿Dónde cree que se ubica ese punto de inflexión que originó esta nueva edad de oro del género cantautor?

-Somos una generación de cantautores que llevamos empujando un muro durante mucho tiempo, tanto que acabó por deshacerse. Creo que el amor a este oficio es lo que nos define, hemos ido subiendo pequeños peldaños y eso acaba haciendo carreras sólidas.

-Recientemente ha participado en la composición de dos de los nueve temas propuestos para representar a España en el próximo festival de Eurovisión, interpretados por Miriam y Agoney, concursante de la última edición de Operación Triunfo. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo vivió la enorme repercusión que tuvieron?

-Lo viví como un reto divertido. Compuse junto a Tato Latorre y David Otero 'Magia' y adapté otra canción que titulé 'Lejos de tu piel'. Creo que son buenas señales que se nos tenga en cuenta para este tipo de retos, así es que quedé muy contento con la experiencia.

-En este sentido, se originó en el propio programa una pequeña polémica a raíz de que dos de las concursantes mostraran su intención de realizar cambios al tema correspondiente que les habían adjudicado. Como compositor también de canciones para otros artistas, ¿hasta qué punto cree que debe existir esa libertad para transformar un trabajo ajeno a la hora de hacerlo tuyo?

-Cuando compones una canción para alguien lo importante es que esa persona la haga suya para sentirla y poder transmitirla. No hay límites en este sentido.

-¿Qué recuerda de aquellos comienzos en los que combinaba la canción de autor más intimista con las guitarras más rabiosas del rock de su primera banda, KTF?

-Recuerdo grandes momentos con amigos y un divertimento que con los años terminó siendo además una profesión.

-Por último, desde la perspectiva de un murciano que vive fuera, ¿qué percepción cree que se tiene de la escena musical murciana más allá de la Región?

-La escena musical murciana es algo que llevo por bandera y es un orgullo ver cómo en cada entrevista preguntan «¿qué es lo que pasa en Murcia para que haya tanta y tan buena música?». Yo siempre digo que es porque le echamos limón a todo (risas).