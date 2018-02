Emilio Gutiérrez Caba, 'Después del ensayo' Escena. Teatro Villa. Molina de Segura. Sábado a las 21.00 horas. Entradas: 18 euros Viernes, 16 febrero 2018, 22:17

Chusa Barbero y Rocío Peláez acompañan en el escenario a Emilio Gutiérrez Caba, que encarna en 'Después del ensayo' a un maduro director teatral. Es el testamento como hombre de teatro del cineasta y dramaturgo Ingmar Bergman, que se autoanaliza de forma implacable, sincera y atormentada. Esta obra es una reflexión sobre la vida que no se quiere o no se puede vivir, el desamor, la soledad, etc.