'Dirty Dancing', en el Auditorio Escena. Auditorio Víctor Villegas. Murcia. Miércoles a las 20.30 horas. Entrada: entre 24 y 55 euros Martes, 17 octubre 2017, 22:45

Uno de los mayores clásicos del cine de los años 80, 'Dirty Dancing', ofrece ahora una versión teatral que estará desde hoy hasta el domingo en el Auditorio Víctor Villegas. En el musical, que cuenta con más temas de los que aparecen en la película, se narra la historia de amor de Frances 'Baby' Houseman y Johnny Castle, quienes protagonizan un recordado baile al son de la canción '(I've Had) The Time of My Life'.