«Es muy difícil hacer lo que nosotros hicimos sin pagar un precio»

Los Secretos. Los Secretos La banda liderada por Álvaro Urquijo celebra los cuarenta años de una trayectoria repleta de canciones inolvidables para varias generaciones ALBERTO FRUTOS Sábado, 20 enero 2018

Comenzaban los ochenta, década que resuena ahora con un eco casi más contemporáneo que entonces, y Los Secretos aterrizaban en la vida de toda una generación para no marcharse nunca más. Con su primer disco homónimo, los hermanos Urquijo, Enrique, Álvaro y Javier, asentaban un discurso musical tan alejado de modas y etiquetas, tan anclado en la tradición latinoamericana y en el baile de disfraces con el country de porche arenoso y botas gastadas al lado del banjo, que uno no podía hacer otra cosa que dejarse atrapar. Ya aparecía ese sello característico que definiría toda su trayectoria en temas como 'Ojos de perdida', 'Qué puedo hacer yo' o la memorable 'Déjame', primeros clásicos que marcaron el camino a seguir de una banda que jamás se ha traicionado a sí misma, que siempre ha respetado su legado y lo ha tratado con cariño y respeto, que se ganó la admiración general y ha sabido mantenerla a ras de carretera y concierto, destilando la esencia de melancolía y nostalgia luminosa que recorre cada una de sus melodías. Señalados con acierto como uno de los pilares básicos sobre los que se construyeron aquellos primeros e inolvidables años de una Movida a la que aportaron más canciones de corazón rasgado que sintetizadores adornados por confeti y serpentina, Los Secretos celebran su cuarenta aniversario en este recién inaugurado 2018 con una nueva gira destinada a calibrar el peso de la memoria colectiva. El trato consiste en mirar atrás con la convicción de quien pisa el presente con todo por ganar y un repertorio lleno de argumentos incontestables con los que desafiar el paso del tiempo. Prohibido bajar la mirada. De esta forma, por cada joya de 'Adiós tristeza' y 'Cambio de planes', aquellas dos cimas discográficas consecutivas con las que se adentraron en los noventa, nos encontramos con una ración de 'Una y mil veces' o 'En este mundo raro', los trabajos que, junto a la estupenda colección de versiones reunidas en 'Algo prestado', conforman los últimos pasos de Los Secretos hasta la fecha. Una banda para la que superviviente siempre ha rimado con vigente. Esquivados los golpes y los calendarios, manejados los tiempos y los recursos, conscientes de lo innecesario de la autoconsciencia, Los Secretos actuales no se permiten bajar el ritmo porque saben que no existe mejor manera de fortalecer los recuerdos que observándolos desde la perspectiva del presente. Cumplieron con su promesa y aquí siguen, a nuestro lado. Hablamos con Álvaro unas horas antes de que se suban en formato acústico al escenario del Teatro Villa de Molina.

-Cuarenta años de trayectoria. Toda una vida dedicada a la música. ¿Dónde ha estado el secreto para mantenerse en pie después de cuatro décadas?

-Es una suma de circunstancias. Por un lado está lo que hacemos nosotros, que son canciones y conciertos, pero es el público el que te elige, te anima y te mantiene en activo. También existe un factor de suerte y no haber cedido nunca ante las modas ni haber antepuesto el dinero a la integridad ni a la amistad.

-¿Cómo valora la evolución que ha tenido la banda desde sus comienzos hasta ahora?

-Siempre hemos querido mejorar y perfeccionar tanto el sonido como las canciones. Pero creo que la intención y el espíritu se mantienen muy parecidos a los inicios.

-Y en lo que corresponde a la industria musical, ¿cómo ha vivido su transformación con el paso de los años?

-Como decía, nunca fuimos un grupo que siguiera una determinada moda. De hecho, nunca fuimos ni superventas ni número uno de ninguna lista, lo que hace que la industria no se gaste contigo más que lo justo. Hemos sido teloneros de muchos grupos que hoy matarían por tener nuestros conciertos. Lo malo de esto es que nunca se nos llevó a América en los ochenta y los noventa, tampoco le interesábamos a la industria de allí. Todo esto hizo que viviéramos al margen de lo que pasaba a nuestro alrededor, en una burbuja que era nuestra música.

-Los Secretos siempre han sido reconocidos como una de las bandas esenciales a la hora de hablar de la Movida, pero, más allá del evidente fenómeno social que supuso para el país, ¿de qué forma influyó a nivel musical en la banda?

-Sí, es cierto que estuvimos en la génesis de la Movida, pero pronto pasamos a ser una banda de directo que tenía su propio timón y estilo, lo cual nos dejó fuera del foco mediático. Para los medios, sobre todo para la prensa, no ofrecíamos nada moderno o interesante, de hecho nos echaron de la discográfica en el ochenta y tres por este motivo. Esto hizo que musicalmente nos refugiáramos en nuestra forma de tocar y componer, al margen de la moda o estilos de la época.

-Aquella sensación de libertad artística total, ¿se ha perdido por el camino? ¿Es cada vez más complicado plantear un proyecto sin ataduras ni excesos de contratos?

-La respuesta es sí, toda la industria que rodea a una nueva banda o nuevo artista (medios, mánagers, discográficas etc.) ha limitado la libertad estilística, siendo cada vez más difícil tomar decisiones libremente. Hoy en día un artista que tenga éxito debe pagar una buena parte de lo que genera en sus conciertos, de sus derechos de autor y muchas veces a terceros, aparte de contratos muy abusivos que incluyen tus derechos de imagen y de internet.

-Me da la sensación de que Los Secretos siempre han preferido acudir a la sencillez, la humildad y la coherencia a la hora de plantear su carrera. ¿Es una filosofía profesional complicada a la hora de convivir dentro de la industria musical?

-Sí a todo. En nuestro caso esa humildad y coherencia nos costó estar fuera del mercado durante años. Es muy difícil hacer lo que nosotros hicimos sin pagar un precio, otras bandas hubieran tirado la toalla.

-¿Qué cree que hubieran pensado esos hermanos Urquijo que pasaban horas y horas ensayando sus propias composiciones mientras su padre creía que estaban estudiando en la Universidad si les hubieran dicho que Los Secretos seguirían siendo una banda en acción en pleno 2018?

-¡No nos lo hubiéramos creído ni locos! Precisamente por lo mucho que nos costó salir en una sociedad que no estaba acostumbrada al mundo del rock and roll, empezando por mi padre. En aquellos tiempos pensábamos que en un futuro habría tanta competencia y calidad que nos borraría de un mapa del que ya casi nos considerábamos borrados.

-Y si se volviera a encontrar con aquella versión adolescente de usted, ¿qué le diría?

-Le diría que adelante, que siga con su sueño y que nunca deje de disfrutar con lo que haga. ¡Y que cada vez que tenga que firmar algún contrato llame a un abogado!