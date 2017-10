Deporte, cine y espectáculos sobre las tablas en nueve planes para el fin de semana La Región se llena de actividades para todos los gustos y públicos para cerrar el puente del Pilar MARAVILLAS PALOMINO Viernes, 13 octubre 2017, 07:40

Escena del espectáculo / EFE

1

Mayumaná: Rumba!

La legendaria historia de Romeo y Julieta recibe de manos de Mayumaná su enésima interpretación. El grupo israelí llega al Víctor Villegas con el espectáculo con el que lleva girando desde 2016, Rumba!, en el que a sus características coreografías se unen las canciones del grupo Estopa para crear una narrativa alrededor del mito de los dos amantes nacidos de la mano de Shakeaspeare.

Los espectadores podrán escuchar la particular versión 'made in' Mayumaná de los éxitos 'La raja de tu falda', 'Tu calorro', 'El Run Run' o 'Como Camarón', todos clásicos de los hermanos Muñoz. Mayumaná nació en 1997 en Tel Aviv y su particular espectáculo tuvo tal éxito que incluso llegó a protagonizar un anuncio de Coca-Cola. Ahora, la compañía israelí cuenta con 800 artistas repartidos por todo el mundo y recala este viernes en Murcia, dentro de la programación de la Semana Grande de Cajamurcia.

Información Cuándo Del 12 al 15 de octubre, horario variado Dónde Auditorio Víctor Villegas Precio 22 a 24 euros

Una pareja busca ofertas en la anterior edición de la Feria Outlet Cartagena. / Pablo Sánchez / AGM

2

VIII Feria Outlet Cartagena

Aquellos en busca de gangas y ofertas tienen una cita indiscutible en la explanada del Puerto de Cartagena, donde los comercios locales de la ciudad portuaria situarán su VII Feria Outlet. Con el objetivo de dar salida al stock acumulado de temporadas anteriores, más de 55 stands mostrarán al público todo tipo de productos a precios reducidos.

Además, la Feria se complementa con otras actividades como talleres, desfiles y sorteos.

Información Cuándo Del 10 al 17 de octubre, 10 a 14 horas y 17 a 22 horas Dónde Explanada del Puerto de Cartagena Precio Entrada libre

El elenco de 'El test' es una escena de la obra. / Promo

Información Cuándo Del 10 al 17 de octubre, 10 a 14 horas y 17 a 22 horas Dónde Explanada del Puerto de Cartagena Precio Entrada libre

3

El test

¿Cien mil euros ahora, o un millón de euros de aquí a diez años? Esta es la disyuntiva en la que se ven Héctor y Paula cuando un amigo, les propone ese pequeño test psicológico para descubrir su respuesta ante los grandes dilemas. Lo que en un principio parece un simple test de personalidad, dejará entrever el verdadero carácter de los protagonistas y los hará enfrentarse a una decisión inesperada.

El televisivo Luis Merlo encabeza el reparto de esta obra que, tras triunfar en el Teatro Alcázar de Madrid, emprende una gira por España antes de estrenar, el próximo 29 de noviembre, su segunda temporada en la capital. Completan el cartel de esta comedia Antonio Molero, Maru Valdivielso e Itziar Atienza .

Información Cuándo 13 de octubre, 21 horas Dónde Teatro Romea de Murcia Precio 25/22/20 euros

Visita guiada al castillo de Alhama. / Ayto.

4

Encuentros en el castillo

Las fiestas de Alhama llegan a su último fin de semana con propuestas muy interesantes tanto para los visitantes como para los alhameños. 'Encuentros en el castillo' ofrece una visita a la fortaleza de Alhama, apta para niños y mayores. El fin de semana se completa con el desfile de carrozas, un concurso de migas, el concierto de Panther y un recorrido teatralizado por las calles del casco histórico, entre otras actividades repartidas por todo el fin de semana. Toda la información se encuentra disponible en la página web del Ayuntamiento de Alhama.

Información Cuándo 14 de octubre, 11 horas Dónde Castillo de Alhama Precio Niños de 3 a 5 años: 2 Euros. Adultos: 3 euros.

Componentes del grupo Swans. / Promo

5

Swans y Baby Dee en concierto

El festival We Are Murcia entró con ganas a la escena murciana y no deja espacio para que nos olvidemos de cual es el nuevo evento de referencia en la Región. Para hacer más corta la espera de un año para su segunda edición, el WAM presenta a Swans en concierto, en la sala Garage Beat Club. El grupo neoyorquino recala en Murcia como parte de su actual gira de cierre.

La banda liderada por Michael Gira llega para presentar sus últimos trabajos, como 'The Glowing Man' o 'The Sheer', acompañada por Baby Dee. Esta artista invitada es una veterana 'performer' cuyo espectáculo se basa en una revisión del legado de Kurt Weill y Bertold Bretch.

Información Cuándo 14 de octubre, 22 horas Dónde Sala Garage Beat Club Precio 25/30 euros

Johnny Depp en una escena de la película 'Miedo y asco en las Vegas'. / Promo

6

Cine en la Filmoteca

Los más cinéfilos tienen una cita en la Filmoteca Regional Francisco Rabal, que este fin de semana tiene programación para todos los públicos. Ocho películas distribuidas a lo largo del fin de semana harán las delicias de todo tipo de aficionados. Desde 'El hombre elefante' de David Lynch a 'Las verdes praderas' de José Luis Garci, pasando por la proyección especial de 'Miedo y asco en las Vegas' o 'La Maldición de Frankenstein', son algunos de los filmes que se podrán visualizar durante el fin de semana. También, dentro del ciclo Filmo en familia, los más pequeños podrán ver la película austriaca 'Hermanos del viento'. La oferta se completa con 'El cuervo', que se enmarca dentro del ciclo de cine negro y 'El conejo soy yo', perteneciente al ciclo Películas prohibidas por la DEFA.

Información Cuándo 13, 14 y 15 de octubre, varios horarios Dónde Filmoteca Regional Precio 2,50 euros

Cartel promocional de 'We love Queen'. / Yllana

7

We love Queen

También dentro de la Semana Grande de Cajamurcia se enmarca este espectáculo-homenaje a la música de unos grandes de la música como es Queen. A través de un 'show' del que el público podrá formar parte, la compañia Yllana crea un culto a estos reyes de la música guiados por el 'Sumo Sacerdote de la Iglesia de Adoradores de Queen'. Arropados por canciones que forman ya parte de la historia de la música, los asistentes a El Batel podrán disfrutar sin medida del particular espectáculo que plantea la compañía madrileña.

Información Cuándo 14 de octubre, 19 horas y 22 horas Dónde Auditorio El Batel de Cartagena Precio 25 euros

AP

8

Carrera Popular Castillo de Mula

¿Y qué mejor manera que terminar el puente del Pilar -para aquellos que hayan tenido suerte-, que con un poco de deporte? La Carrera Popular Castillo de Mula tiene un recorrido de 10 kilómetros y ofrece categorías para todas las edades, con distancias que oscilan entre los 100 y los 1600 metros para los más pequeños.

Información Cuándo 15 de octubre, 9.30 horas Dónde Parque Cristóbal Gabarrón Precio 10 y 3 euros

Escena de la obra Las aventuras de T. Sawyer. / Promo

9

La aventuras de T. Sawyer

El niño despreocupado e ingenioso que creó Mark Twain llega a Murcia de la mano de La Teta Calva, para situarse sobre las tablas. En esta ocasión no versa la historia sobre un niño: Tomasa Sawyer es la protagonista de esta historia para grandes y pequeños que emocionará a todos. La lucha por librarse de las cadenas de lo políticamente correcto y de poder vivir una vida despreocupada, como corresponde a un niño, sobre la que se estructura esta obra es un canto a la libertad. El valor de la amistad y de la imaginación, tal y como lo plasmó Twain, se encuentran también en esta adaptación teatral, en la que por supuesto no podía faltar el gran amigo de Tomasa Sawyer, el ya mítico Huckelberry Finn.