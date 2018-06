Desde el corazón del irreverente cabaret El elenco de 'The Hole Zero', con la Terremoto de Alcorcón de pie, en el centro de la imagen, ayer, en el TCM. / nacho garcía / agm La tercera entrega del espectáculo de variedades se traslada a la Nochevieja de 1979, cuando reinaba la música disco NATALIA BENITO Viernes, 1 junio 2018, 22:53

Una nochevieja irreverente, extravagante y alucinante llega a Murcia a las puertas del verano para revolucionar la ciudad a ritmo de música disco. Desde ayer y hasta el 17 de junio, el Teatro Circo de la ciudad del Segura se convierte en un salón de variedades para acoger 'The Hole Zero'. Este espectáculo de cabaret, circo, teatro y humor vuelve a la ciudad con su tercera entrega -tras la propuesta con la que Paco León arrasó en los escenarios nacionales desde 2011, 'The Hole', y tras el éxito de 'The Hole 2'- para explicar dónde se gestó la historia que hila todos los espectáculos.

Con La Terremoto de Alcorcón como maestra de ceremonias durante este primer fin de semana -después le sucederán Manu Badenes, María Garrido y Txabi Franquesa-, el coliseo murciano se convierte en un lugar idóneo para trasladarse a la última noche de 1979, en el germen de la música disco, la popular discoteca neoyorquina Studio 54, donde, a finales de los años 70 y principios de los 80, se juntaba la 'crème de la crème' de las artes.

Cuándo Viernes y sábado a las 19.30 y 22.30 horas. El domingo a las 19.00 y 22.00 horas. Dónde Teatro Circo. Entradas Desde 15 a 55 euros.

Un ambiente en el que se respira la libertad y se alaba el amor es la intención de este espectáculo que trata de buscar que el público salga con ganas de comerse el mundo. Habrá números acrobáticos, danza, teatro y humor gamberro en un escenario que reúne a profesionales de 15 nacionalidades, como el movimiento de La Diva, la dicharachera Conchi, una icónica bola de discoteca con vida propia o la bailarina Lady Fifty Four. Además repite, como en todas las entregas, la rata Cristóbal. Un completo elenco para acompañar la historia de la maestra de ceremonias, que cuenta lo que pasa cuando abandona su incómoda situación en España para instalarse en el discotequero Nueva York de finales de los años setenta. Mentirá compulsivamente, se inventará sus pasados logros, éxitos y sus capacidades. Hasta que decide dejar atrás sus complejos para poder ser feliz. Eso busca el espectáculo, que el público sea feliz sin olvidar que lo que pasa en el agujero, se queda en el agujero.