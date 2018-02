En clave femenina María Mulero. Las murcianas María Mulero, Eli Poveda, Bonica y She Robin unen sus voces y canciones en una noche única destinada a la emoción y la reivindicación ALBERTO FRUTOS Viernes, 23 febrero 2018, 02:47

Lo primero, siempre, las protagonistas: María Mulero, Eli Poveda, Carmen Miñarro (Bonica) y She Robin (Esther Toledo y Patricia Riquelme). Ellas son las artistas murcianas que protagonizarán esta misma noche un concierto con el que, bajo el lema 'El futuro es de ellas', se otorgará una más que justificada visibilidad y relevancia tanto a su obra como a su misma presencia dentro de la industria musical, en general, y la escena murciana en particular. Potenciar, en definitiva, una igualdad esencial dentro de un movimiento cultural que, más allá de su celebrada etiqueta con la que se expone y extiende por todo el mundo, requiere un importante grito de ánimo en esta línea para continuar creciendo hasta un destino tan esencial como la coherencia, el respeto y las balanzas justas con todas las partes. Un discurso social que se combinará con los artísticos de cinco proyectos que, cada cual, a su forma y a su modo, plantean trazos de rock, pop, jazz, blues y canción de autor. Un recorrido musical interpretado por un conjunto de voces que se quieren hacer escuchar desde el estribillo y el compañerismo, la sensibilidad y la razón, el arte y el compromiso. Pocas veces conviene escuchar con más atención lo que se dice y el modo en el que se dice. A continuación, hablamos con todas y cada una de ellas.

María Mulero: «Preferimos mayoritariamente la voz como instrumento principal»

1. ¿Cómo definiría su propuesta musical?

Fuerza, melancolía y pasión.

2. Uno de los lemas que marcan el concierto asegura que 'El futuro es de ellas'. ¿Cómo le gustaría que fuera el mañana que está por venir?

El mañana nunca llega cuando constantemente se quiere más. No me planteo otra meta que no sea la felicidad del día a día, pero me gustaría seguir viviendo de la música como hasta ahora.

3. Hace unas semanas hablamos en 'La Verdad' con Maryan Frutos (KUVE) y, charlando sobre sector musical, nos aseguró que se encuentra con más piedras en el camino por la mera razón de ser mujer. ¿Coincide? ¿Qué visión tiene sobre este tema?

Al contrario, creo que por ser mujer he tenido algunas oportunidades más para trabajar y hacerme valer. Es muy difícil no ser un objeto o no sufrir discriminación positiva al cien por cien.

4. Recientemente han aparecido en la Región iniciativas como la Asociación Mujeres en la Música o la Asociación MIM de Mujeres en la Industria de la Música. ¿Qué influencia cree que pueden tener este tipo de proyectos en la sociedad murciana más allá de lo estrictamente musical?

Unión para el género femenino. Entre nosotras nos juzgamos con demasiada dureza, sin embargo este tipo de eventos despiertan mayor interés entre las mujeres creando un ambiente positivo de apoyo.

5. En este sentido, ¿qué papel cree que juegan las mujeres en la reconocida escena musical murciana?

Se repite el mismo patrón en todos los niveles de 'reconocimiento': somos menos y preferimos mayoritariamente la voz como instrumento principal. Nos hace falta empuje.

Bonica: «Hay muchas artistas que van dejando el nombre de la Región en alto»

1. ¿Cómo definiría su propuesta musical?

Música y poesía.

2. Uno de los lemas que marcan el concierto asegura que 'El futuro es de ellas'. ¿Cómo le gustaría que fuera el mañana que está por venir?

Un mañana en que la paz sea la principal protagonista y la música esté cada vez más presente.

3. Hace unas semanas hablamos en 'La Verdad' con Maryan Frutos (KUVE) y, charlando sobre sector musical, nos aseguró que se encuentra con más piedras en el camino por la mera razón de ser mujer. ¿Coincide? ¿Qué visión tiene sobre este tema?

Quizá por la falta de experiencia no me ha tocado vivir algo así. Pero siento que existan ese tipo de situaciones, en las que te toca trabajar o demostrar más por ser mujer.

4. Recientemente han aparecido en la Región iniciativas como la Asociación Mujeres en la Música o la Asociación MIM de Mujeres en la Industria de la Música. ¿Qué influencia cree que pueden tener este tipo de proyectos en la sociedad murciana más allá de lo estrictamente musical?

Que quede constancia de la capacidad de crecer y crear de las mujeres, en todos los aspectos.

5. En este sentido, ¿qué papel cree que juegan las mujeres en la reconocida escena musical murciana?

Un papel fundamental y precioso. Hay muchas artistas que van dejando el nombre de la Región en alto.

Eli Poveda: «Me gustaría que en el futuro se vaya recogiendo lo sembrado»

1. ¿Cómo definiría su propuesta musical?

Particular, libre y sincera.

2. Uno de los lemas que marcan el concierto asegura que 'El futuro es de ellas'. ¿Cómo le gustaría que fuera el mañana que está por venir?

Equitativo, sobre todo. Un futuro en el que se vaya recogiendo lo sembrado.

3. Hace unas semanas hablamos en 'La Verdad' con Maryan Frutos (KUVE) y, charlando sobre sector musical, nos aseguró que se encuentra con más piedras en el camino por la mera razón de ser mujer. ¿Coincide? ¿Qué visión tiene sobre este tema?

En mi experiencia personal nunca he sentido directamente una discriminación como tal, pero tengo compañeras que en alguna ocasión sí han tenido tratos diferentes por el hecho de ser mujer. Además, si fuera del mundo de la música ya pasa en muchos ámbitos, lo raro sería que no pasara aquí.

4. Recientemente han aparecido en la Región iniciativas como la Asociación Mujeres en la Música o la Asociación MIM de Mujeres en la Industria de la Música. ¿Qué influencia cree que pueden tener este tipo de proyectos en la sociedad murciana más allá de lo estrictamente musical?

Pienso que es una buena forma para visibilizar y hacer que se valore el trabajo que hacemos.

5. En este sentido, ¿qué papel cree que juegan las mujeres en la reconocida escena musical murciana?

Creo que hay propuestas muy interesantes e innovadoras y que, por el simple hecho de que estén, ya se va generando un cambio. Sin la mujer, el abanico de colores sería mucho más pequeño dentro del mundo del arte.

She Robin: «Cada día nos sentimos más libres»

1. ¿Cómo definiría su propuesta musical?

Espontaneidad, honestidad, sociedad.

2. Uno de los lemas que marcan el concierto asegura que 'El futuro es de ellas'. ¿Cómo le gustaría que fuera el mañana que está por venir?

'El futuro es de ellas' nos representa, pues es como decir «por fin nos toca, aquí estamos, aquí está nuestro talento, y por qué no decirlo, nuestros ovarios; por fin estamos aquí, estaremos y seguiremos estando...».

3. Hace unas semanas hablamos en 'La Verdad' con Maryan Frutos (KUVE) y, charlando sobre sector musical, nos aseguró que se encuentra con más piedras en el camino por la mera razón de ser mujer. ¿Coincide? ¿Qué visión tiene sobre este tema?

Es cierto que nosotras acabamos de empezar, pero tampoco hay que ser un lince para darse cuenta. Está claro que, en general, no nos toman tan en serio por ser mujeres, 'necesitamos' una voz masculina que nos represente. Y no estamos de acuerdo. Además, las dos tenemos una voz bastante grave, así que otro de los motivos del concierto es luchar por nuestro rol en la música, por nuestra igualdad laboral.

4. Recientemente han aparecido en la Región iniciativas como la Asociación Mujeres en la Música o la Asociación MIM de Mujeres en la Industria de la Música. ¿Qué influencia cree que pueden tener este tipo de proyectos en la sociedad murciana más allá de lo estrictamente musical?

Nos parecen proyectos muy oportunos. Aunque no importe el género de cada persona, el hecho de que estas iniciativas sean exclusivamente para mujeres es un escalón muy grande para la sociedad.

5. En este sentido, ¿qué papel cree que juegan las mujeres en la reconocida escena musical murciana?

Cada vez hay más mujeres que se suben a un escenario, que son protagonistas, que escriben sus propias letras y las comparten sin miedo, que se sienten orgullosas de ser mujeres y de crear música. Cada día nos sentimos más libres, a pesar de todas las barreras que nos encontramos.