Cinco alternativas de ocio para un fin de semana con niños Conciertos, deporte sobre hielo y videojuegos entre las propuestas para los más pequeños MARAVILLAS PALOMINO Murcia Viernes, 11 mayo 2018, 10:32

1 Videojuegos Game Maker 48h + ExpoArcade

La biblioteca regional de Murcia acoge una novedosa iniciativa que consiste en crear un videojuego en solo 48 horas. A través de varias charlas en las que se abordan los diferentes procesos necesarios para la elaboración de un juego, se desarrollarán todos los aspectos para culminar en la presentación de la obra. Entre las actividades programadas, se encuentra una exposición de juegos de Arcade y firmas de los artistas Juan Castaño y Salva Espín, dibujante de Marvel.

Información Cuándo Del 9 al 13 de mayo Dónde Biblioteca Regional y LAB Precio Gratuito

2 Música El pequeño mundo de la música

Hacer de los conciertos algo atractivo para los más pequeños. Eso es lo que es propone este musical rock, destinado a los niños, que la compañía del Teatro Guerra lleva al Auditorio Infanta Doña Elena de Águilas.

Información Cuándo 11 de mayo, 18.30 horas Dónde Auditorio Infanta Doña Elena (Águilas) Precio 6 euros

3 Turismo Visita al castillo fortaleza de Moratalla

El castillo fortaleza de Moratalla se erige en lo alto del municipio, con su Torre del Homenaje presidiendo el conjunto. Los visitantes podrán admirar sus cinco torres y la arquitectura militar que le caracteriza. Además, si la visita al castillo se hace corta, Moratalla ofrece parajes naturales por los que perderse y disfrutar del entorno.

Información Cuándo 12 y 13 de mayo, de 10.30 a 12 y 16.30 a 18 horas Dónde Castillo de Moratalla Precio 2 euros (imprescindible concertar cita)

4 Deporte Pista de hielo

Para combatir las altas temperaturas que se esperan este fin de semana, qué mejor que una visita a la pista de hielo que hay instalada en el Centro Comercial El Tiro. Combinando diversión con deporte, los niños aprenderán a coordinarse y pasarán un rato divertido mientras buscan el equilibrio sobre las cuchillas de los patines… Y sin duda agradecerán el fresco que desprende el hielo.

Información Cuándo 11, 12 y 13 de mayo de 17 a 22 horas Dónde Centro Comercial El Tiro Precio 6 euros / 45 minutos

5 Música Rock en Familia: Metallica

Y los padres más rockeros tienen una nueva oportunidad de atraer a sus hijos hacia su música favorita -como si ponerla en el coche no fuera suficiente- gracias al ciclo 'Rock en familia' del Teatro Circo de Murcia. En esta ocasión, es el turno de Metallica de la mano de Black Horseman, con quienes los asistentes podrán escuchar canciones tan míticas como 'One' o 'Nothing Else Matters'.