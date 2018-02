Grandvalira llega a tope al fin de semana Las pistas de Grandvalira suman 210 kilómetros de cara a este fin de semana / Grandvalira Las nevadas de esta semana permiten al centro andorrano alcanzar el 100% de sus pistas para las primeras jornadas de febrero JUANJO GONZALO MADRID Jueves, 1 febrero 2018, 19:20

El mundo del esquí tiene en Grandvalira uno de esos valores seguros que cada temporada permiten a los esquiadores disfrutar de una estación que parece nunca tener fin. En primer lugar, es así, por sus magníficas campañas, que suelen comenzar a finales del mes de noviembre y se alargan lo máximo posible. Suele ser hasta los primeros días del mes de mayo, hasta que la nieve aguante en unos trazados que suelen dar mucho de sí.

No es casualidad que haya aficionados que en estos años hayan cambiado sus hábitos para acudir hasta las pistas del Principado andorrano. Por mucho que no fuera su estación habitual, Grandvalira siempre acaba siendo un seguro. Las fantásticas nevadas que suelen caer año tras año dejan un aspecto inmejorable para descenderlas. Y raro es el curso en el que no se ve el centro al 100% de su capacidad durante, al menos, algunas semanas.

Grandvalira

Aunque se habían superado con creces y, desde muy pronto, los 100 kilómetros esquiables, todavía no se habían logrado completar los más de 200 que componen este maravilloso entorno. Han sido las precipitaciones del pasado enero las que han permitido que finalmente este fin de semana se llegue con la mejor noticia posible para todos los usuarios.

210 kilómetros

Porque no hay mejor manera de comenzar febrero que alcanzando los 210 kilómetros de pistas con los que cuenta, por mucho que este jueves sean tres los que les falten para ello, debido a que una de sus negras se mantiene cerrada.

Pero más allá de esta, todos sus snowparks y zonas especiales se podrán disfrutar en otro fin de semana en el que se espera que, de nuevo, se mantendrán las bajas temperaturas que reinan durante estas jornadas. Servirá, en caso de que caiga nieve nueva, para seguir llenando poco a poco unas pistas que a día de hoy acumulan 130 centímetros en las cotas más altas. En Grandvalira todo es posible.