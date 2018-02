Esteban Bernal: «Busco soñar con todo lo que hago» El pintor y escultor Esteban Bernal, en el Palacio Almudí junto a algunas de sus obras. / Nacho García / AGM Pinturas y esculturas rinden homenaje a monumentales edificios reales o imaginados PEDRO SOLER Viernes, 2 febrero 2018, 23:40

Para él no existen otras razones, «sino el homenaje que quiero rendir a la arquitectura, en espacios muy solemnes; por esto, las cuarenta y siete piezas que hay expuestas son un constante recorrido por edificios de corte muy variado, porque unos son auténticos, y los he visitado a lo largo de mi vida, y otros me los he imaginado». ¿Para hacerlos más bellos y grandiosos? «Hasta ahí no, porque hablamos de un campo en el que siempre han existido y siguen existiendo profesionales de primera categoría, como bien claro queda en esos edificios, que, desde la antigüedad y a través de los siglos, permanecen en pie, como auténticas obras de arte, convertidas en patrimonio de la humanidad. Pero es cierto que busco soñar en cualquier serie a la que me enfrento con mi pintura o mi escultura; soñar con todo lo que hago».

Así se expresa Esteban Bernal a la hora de opinar sobre 'Arquitexturas II' -mañana, a las 12.00, habrá una visita guiada-, la exposición que presenta en la sala de columnas del Palacio Almudí, un espacio que, a juicio del artista, «considero uno de los más idóneos para estas obras», aunque también opina que se trata de «un edificio al que, en algunos aspectos he tenido que ajustar determinadas piezas; por ejemplo, una de las esculturas en hierro, que aparece abrazada a dos de las enormes columnas. Es una idea de unidad entre escultura y arquitectura, que me ha llevado mucho trabajo, porque he tenido que ejecutar esa unión en el propio Palacio Almudí. Cuando llegue la hora de desmontarla tendré que hacerlo por seis partes distintas».

Dónde Palacio Almudí (Plano de San Francisco, 6. Murcia). Horario: lunes a sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.000 a 21.00; domingos, de 11.00 a 14.00. Cuándo: Hasta el 4 de marzo.

Otra de las esculturas presentes es 'Homenaje a Vitrubio', obra de pequeño tamaño en madera policromada, que ha costado a Esteban Bernal permanecer durante semanas en una carpintería, hasta alcanzar la «finura y perfección que pretendo lograr. Pienso que Vitrubio, aquel arquitecto que trabajó especialmente para Julio César, es uno de los grandes profesionales en la materia. Y si resulta que dedico esta exposición a la arquitectura, me parece lógico tenerlo en cuenta y, dentro de lo posible, rendirle un homenaje que, de algún modo, recuerde su figura». ¿Necesita estas locuras de permanecer semanas en una carpintería o soldar una escultura de hierro abrazando dos columnas? «No digo que a alguien no puedan parecerle locuras, pero yo pienso que son un modo de querer hacer las cosas bien, dando respuesta a una idea que me he forjado. Me gusta ser arriesgado y perfeccionista. Y si no hago estas cosas, no me manifestaría como soy, algo esencial, porque creo que, en el mundo del arte, hay que ser muy auténtico con uno mismo».

Junto a las seis esculturas, son cuarenta y uno los cuadros que el artista presenta en la exposición. «Pueden parecer muchos, pero hay que contar con la capacidad del Palacio Almudí, hasta el punto de que en un espacio como este es preciso pensar más en obras de respetable tamaño, para que no sean absorbidas por el entorno. Aun así, creo que con las piezas que he expuesto ofrezco suficiente posibilidad de captar cuáles han sido mis pretensiones. Se trata de una serie que comencé hace tiempo y en la que he permanecido inmerso, aunque creo que todavía no la he acabado del todo». ¿Por qué esa constante presencia de edificios de corte clásico, de termas romanas, de túneles, de escalinatas? «Sencillamente, porque me atraen y porque son edificios que han sido reconocidos como auténticos monumentos. Ya he dicho que en algunos cuadros, el contenido es inventado, porque me gusta acercarme de un modo más personal a esos monumentos. Creo que túneles, escalinatas, termas... contienen un sabor arquitectónico que nos transporta a otras épocas, pero que siguen teniendo una constante actualidad».

Aunque la pintura de Esteban Bernal parece envuelta en brumas, el autor afirma que «es, simplemente, un modo interpretativo. A mí no me gusta conceder a mis cuadros un tipo de acabado hiperrealista, sino que los dejo envueltos en una atmósfera que pueda incitar al espectador a que les otorgue su propia visión interpretativa. Creo que esto es interesante, no solo por lo que pueden opinar los espectadores, sino por mi propia satisfacción al concluirlos. Es que también creo que es muy importante pensar en uno mismo a la hora de ejercer un acabado». Aunque llenos de nieblas interiores, «mis cuadros -afirma Esteban Bernal-, al margen de la variedad de colores, también ofrecen una luminosidad que penetra por cualquier rincón, aunque no haya rincones. Esa luz es un complemento necesario, del que no puedo prescindir, porque vitaliza el interior de esos edificios que recojo».

Aparte de estos monumentales edificios, ¿no existe para Esteban Bernal otra temática, como, por ejemplo, el paisaje de la naturaleza? «Sí existe, y no sería la primera vez que los reflejara en mis obras; pero me gusta trabajar con temáticas determinadas y seriadas. Ahora estoy dedicado a esta, hasta que llegue el momento de recoger el cambio».