«La base de todo es tener algo que decir» Jenny and the Mexicats Murcia recibe una inyección de fusión multicultural al ritmo de las canciones de 'Mar abierto', tercer trabajo de los inclasificables Jenny and The Mexicats A. FRUTOS Viernes, 13 octubre 2017, 22:49

Las primeras y únicas fronteras que debemos derribar a la hora de hablar de Jenny and The Mexicats son las establecidas entre países. Calma, salimos ya mismo del jardín. En este caso, la mirada se posa en Inglaterra, México y España, unidas por la música, las inquietudes creativas, los cambios de estaciones que caben en una canción y, por supuesto, por el sonido del océano. Lo que une y separa, a veces, es sinónimo de calma, y eso es precisamente lo que ocurre con una banda en la que se dan cita una elegantísima voz británica, Jenny Ball, encargada también de las labores de trompetista; percusiones a cargo del español David González, la guitarra primaveral del mexicano Pantera y el apoyo indispensable de su compatriota Icho al contrabajo. Una fusión de culturas que, después de dos discos muy interesantes, ha conseguido encontrar su punto de equilibrio más notable con 'Mar abierto', un trabajo en el que cada canción funciona como un romántico canto a la libertad sonora sin etiquetas ni denominación de origen, desde el country de 'Lion' al reggae de 'Amplifier', pasando por la rumba rock de 'Ausencia', el soul de 'Boxes' o la cumbia de 'Why Why'. Inmersos en una gira de rumbo y esencia itinerante, Jenny and The Mexicats aterrizan en Murcia dispuestos a enfatizar su discurso de unión y comunicación. Cuentan con toda nuestra atención, empezando por Alfonso Acosta, el mencionado Pantera, quien se muestra encantador y reflexivo a lo largo de esta charla.

Cuándo Sábado 14, a las 22.30 horas Dónde: Sala REM Cuánto: 10 /13 euros

-¿Cómo surge el primer encuentro de Jenny and The Mexicats? Me llegan referencias de un tablao flamenco de Madrid...

-Efectivamente, fue hace nueve años. En ese momento, Icho y yo estábamos trabajando allí y trajeron a Jenny, que entonces estaba en España con una orquesta de música clásica, para que conociera un lugar típico del país donde se pudiera escuchar flamenco. Entonces, se hizo daño en el pie con su zapato y nos pidió una tirita. Así fue cómo empezamos a hablar y descubrimos que todos éramos músicos y, a partir de ahí, se mantuvo el contacto hasta que nos invitó a un festival en Londres donde montamos ocho temas deprisa y corriendo. Lo único que nos faltaba era alguien que se encargara de la percusión y así llegó David.

-Desde entonces, no habéis parado, especialmente entre vuestro segundo trabajo 'Ome' y su continuación, 'Mar Abierto', ¿os sentíais con más necesidad de crear canciones que nunca?

-Surgió de manera natural. Somos tres compositores, David, Jenny y yo, y al estar todo el tiempo en carreteras, hoteles, aviones y furgonetas, estamos siempre escribiendo canciones. En este último caso, cuando creímos que teníamos un material adecuado, nos metimos en el estudio y grabamos lo que finalmente ha sido el nuevo disco. Lo curioso es que nos olvidamos de él un poco y seguimos girando con 'Ome' hasta que nos comentaron que en México ya se había publicado 'Mar abierto', por lo que nos pusimos a tocar directamente sus canciones en los conciertos. Nunca hubo un cambio real de gira, fue una cosa detrás de la otra.

-La idea de que el agua funcione como elemento principal de todas las canciones del disco, ¿convierte a 'Mar abierto' en un trabajo conceptual?

-Siempre quisimos hacer, desde pequeños, un álbum así. Recordamos con añoranza esos tiempos en los que no solamente se compraban sencillos, sino que te comprabas discos y te los aprendías de inicio a fin. Además, cuando un grupo juntaba una canción con otra, nos flipaba. Por eso quisimos hacer un trabajo más conceptual. En lo que respecta al agua, es un elemento que apareció porque nos gusta mucho esa idea de que no haya barreras, que todo fluya y siga el cauce que tiene que seguir.

-¿Cuál es la clave para que una banda disfrute más del viaje que de la meta en sí misma?

-A mí me decían muchos artistas y profesores que la base de todo es tener algo que decir. Ya puedes estudiar mucho o ser un virtuoso, pero si tu discurso está vacío vas a aburrir. Nosotros tenemos algo que decir y con que nos permitan decirlo en tantos países donde sea posible el viaje ya está justificado.

-¿Es la música el mejor idioma de entendimiento en estos tiempos tan necesitados de diálogo?

-Siempre es un gran nexo, una gran forma de romper barreras, pero yo no quitaría el diálogo como máxima expresión y, sobre todo, el respeto, el intercambio de ideas de una manera respetuosa. Si eso no existe, ya puede ser música, pintura o palabra, va a haber problemas.