Bantastic Fand: «El mundo no avanza cuando sus poetas malviven» Bantastic Fand / Emilio Castro El grupo liderado por Nacho Para desplegará las enormes canciones de su repertorio en un concierto enmarcado en La Noche de los Museos de Cartagena ALBERTO FRUTOS Viernes, 18 mayo 2018, 22:07

Carreteras con curvas y ventanillas bajadas. Brisa portuaria y melodías rasgadas a pleno atardecer. Ciudades en pleno desierto y fuerzas resistentes al sudor. Peleas entre tinta y folio, son de paz entre acústicas y eléctricas, juegos de voces que marcan el ritmo de las campanas de la libertad. Nacho Para (voz, acústica y armónica), excepción almeriense que confirma la regla cartagenera formada por Paco Del Cerro (voz y batería); Fernando Rubio (voz y eléctrica); Chencho Vilar (bajo); Carlos Campoy (hammond y piano); y Paloma Del Cerro (coros y percusión), son capaces de condensar todos estos envidiables elementos bajo la forma de Bantastic Fand. Hablamos, para dejarlo claro desde el primer disparo, de una de las mejores bandas surgidas en la Región en la última década. Tal cual. Cabeza fría, corazón ardiente, tensión en los músculos y precisión en el detalle para construir, con una sabiduría fruto de la experiencia y el talento innato, los recovecos de un universo musical en el que se intercambian miradas Dylan y Louris, Harrison y Young, Petty y McGuinn, Helm y Fogerty, las fronteras y el mediterráneo. Partir de la referencia legendaria para alcanzar la personalidad inconfundible. Pocas veces se presenta tan complicado el ejercicio de calibrar un mérito. Mientras esperamos su nuevo disco con la impaciencia y el entusiasmo de un niño que sigue subrayando en el calendario el seis de enero, seguimos encontrando oportunidades para celebrar en directo las impecables canciones presentes en 'Strong enough to refuse' y 'Welcome to Desert Town', sus dos excelsos trabajos de estudio publicados hasta la fecha, con la certeza absoluta de que la genialidad, en ocasiones, es tangible. Complicado encontrar mejor banda sonora para abrazar una tormenta de arena. Aprovechamos su concierto en plena madrugada de La Noche de los Museos de Cartagena para charlar con Nacho, tan buen compositor como conversador.

Cuándo Sábado 19, a las 00:00 horas Dónde: Plaza del Ayuntamiento Cuánto: Entrada Libre

-¿Qué balance hace de estos dos años de viaje con el último trabajo de la banda, el maravilloso 'Welcome to Desert Town'?

-Un balance que indica que los milagros existen. Solo como un milagro puede entenderse que una banda sin medios, sin manager, completamente autónoma en todos sus procesos, haya podido moverse tanto y llenar salas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla. Más importante aún, la gira deja una sensación de banda sólida y a la vez muy libre, capaz de olvidarse de las canciones como fotos fijas para pintar un fresco distinto cada noche, en función del estado de ánimo. Creo que ahí está el mayor logro del Desert Town Tour.

-¿En qué punto se encuentra el próximo disco? Cuénteme todos los detalles, por favor, que ya sabe que uno es admirador y le puede la curiosidad y la impaciencia.

-Venimos de colaborar en el maravilloso disco de Fernando Rubio, 'Cheap Chinese Guitar'. Aunque será un álbum distinto, estamos grabando con el mismo sistema que ha usado él. Ya hemos hecho las bases de doce nuevas canciones, sobre seis ideas mías y otras seis de Paco del Cerro. Ahora viene lo bonito, que es colorear, y esta vez buscamos colores distintos. 'Strong enough to refuse', 'Welcome to Desert Town' y 'Live at El Intruso' quedarán atrás como una trilogía. Uno de los nuevos temas es un encargo para la banda sonora de un documental sobre 'El Último Vals de Frías'. El festival, organizado por el activista musical Joserra Rodrigo y celebrado en la ciudad burgalesa en 2016, era un homenaje a la película de Scorsese sobre la despedida de The Band. Y el nuevo documental trata sobre la heroica resistencia de quienes aman el rock como un cóctel de emociones abiertas y no como un conjunto de tics con intenciones sectarias que acaban resultando cómicas. Para mí, ese rock sí que ha muerto. El otro todavía palpita en aldeas parecidas a la de Asterix, como Frías. El documental, firmado por el colectivo Twobaskos, tiene cerrado un largo itinerario de festivales internacionales, así que muy contentos.

-Tras encontrar un conjunto de espléndidas canciones en la ciudad desierta. ¿Dónde ha buscado los temas de ese próximo trabajo?

-Esta vez hemos dado mucha vía libre al poeta cartagenero Pablo Vizcaíno, que ya está muy presente como letrista en nuestro anterior trabajo. En realidad, le había encargado letras para un álbum mío en solitario, que también llegará algún día, pero durante la grabación del disco de Fernando hubo un gran calentamiento 'bantástico' y decidimos priorizar lo nuevo de la banda. Pablo trabaja en una línea de conceptos más críticos, terrenales y viscerales. Exigencias de la era Trump. Ya no viajamos en trenes, ya no surcamos carreteras y caminos de manera ensoñadora. Las nuevas canciones hablan de este tiempo. Y aunque sigamos haciéndolo de forma introspectiva, será una introspección-protesta. El mundo no avanza cuando sus poetas malviven.

-No es la primera vez que protagonizan un concierto a ras de acera. En esta ocasión, el escenario, la plaza del Ayuntamiento de Cartagena, es un enclave maravilloso. ¿Qué es lo más especial que tiene para usted este tipo de directos? ¿Qué es lo que más disfruta de ellos?

-Es una experiencia muy diferente a cuando tocamos en salas o teatros para público fiel. De repente, te enfrentas a una audiencia variada, espontánea, y eso también es muy estimulante. Nuestra forma de interactuar con el público no es verbal. Lo que siempre tratamos de hacer es incorporar el ambiente y el sitio a nuestra forma de tocar. En esta ocasión, el ambiente, el sitio y la hora son inmejorables.

-¿Cómo lleva un apasionado del sonido impoluto la peligrosa costumbre que estamos viendo últimamente de asistentes a conciertos con más ganas de charlar que de escuchar lo que sucede sobre el escenario? ¿Hay solución para esa pesadilla incomprensible?

-Bueno, es algo demencial, que supongo que tiene que ver con el ruido general que nos rodea. Hay un gran cacareo en la redes, en la tele, en los bares, en el hospital... No parece tan raro que la gente vaya a un concierto y siga cacareando. Pero a nosotros nos ocurre menos. Tenemos un público cálido y bastante respetuoso allá donde vamos. No es un mérito nuestro. Es un mérito de la gente que nos sigue. Tampoco hacemos malabares para llegar al gran público. Hacemos lo nuestro y cruzamos los dedos para ver si cada vez hay más gente que lo aprecia. Sabemos que lo que tenemos, poco o mucho, es nuestro, sin burbujas.

-Dígame la verdad, ¿le ha llegado a cansar en algún momento la etiqueta de banda murciana de sonido 'americana' que se le ha atribuido a Bantastic Fand desde el primer día?

-Hay cosas más fáciles que clasificarnos a nosotros, pero entiendo que es parte del juego. Tienen que poner nombres. Y colocar cada cosa en un cajón separado. Creen que así se vende mejor. Pero, para empezar, somos un almeriense y cinco cartageneros, así que es bastante arriesgado llamarnos banda murciana (risas): Lo de sonido 'americana' no me molesta. Sonido asiático desde luego que no es. Pero lo cierto es que llevamos haciendo este tipo de música desde chavales, y entonces nadie tildaba de 'americana' a The Band. ¿Los Beatles hacían 'americana'? Puestos a inventarse nombres, roots&roll me gusta más, aunque tampoco sería definitorio. Hay muchas músicas diferentes interiorizadas en cada uno de los seis componentes del grupo. Todo eso sale cuando tocamos juntos. Si quieren una etiqueta, ya la tienen. Lo que hacemos se llama Bantastic Fand.