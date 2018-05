Antonio Montalvo: «Belleza y muerte van de la mano» Antonio Montalvo, junto a varias de sus obras. / L.V El pintor presenta una exposición con variadas obras de corte figurativo PEDRO SOLER Viernes, 18 mayo 2018, 22:25

Afirma que siempre se ha sentido «muy cómodo e identificado con un aforismo de Juan Ramón Jiménez, que dice: 'No aspiro a otra que a hacer belleza triste'. Es algo en lo que me reconocí». Y es que para el pintor Antonio Montalvo (Granada, 1982) no resulta difícil la relación entre belleza, decadencia y dolor. Recuerda que «en un poema de Víctor Hugo se habla de la belleza y de la muerte como dos almas gemelas. Yo creo que van de la mano. Y Chéjov habla mucho de la belleza que se encuentra detrás del dolor humano. En un ensayo de Eugenio Trías, sobre Thomas Mann, leí que quien ha contemplado la belleza con sus ojos se ha sometido ya a la muerte. Es un asunto que también está muy presente en la música y en las propias cartas de Mozart. Es una constante. En mi estudio tengo dos cuadritos, que hice, creo que uno con cuatro o cinco años, y otro con trece, en los que aparece un pájaro muerto. Son cosas que, de algún modo, me venían dadas, y que siempre me han interesado mucho».

Dónde Centro Párraga (c/ Madre Elisea Oliver Molina, s/n. Murcia). Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 h. Cuándo: Hasta el 24 de junio.

El título -'Bajo un sol'- es «una formalidad más, como el color que se pide para la sala de exposiciones o la iluminación. Solo he tratado de encontrar una atmósfera en la que cada obra se pueda sentir a gusto. Tampoco me gusta añadir demasiada información con los títulos. Lo que sí tuve claro es que quería relacionar el sol con las cenizas».

Para Antonio Montalvo, a la hora de enfrentarse a sus cuadros, «el primer pulso es siempre intuitivo, aunque nos cueste justificar las intuiciones; pero son algo que nos alimenta continuamente, con la lectura, la música o las vivencias personales. Pese a todo, después de tantos años de pintura, todavía no sé qué necesita un cuadro para funcionar. Como el ciempiés del cuento, al que le preguntaron en qué orden movía las patas. De solo pensarlo, quedó paralizado. Siempre es difícil hablar de la pintura, porque los códigos de representación visuales, o sea la gramática de la pintura, no se corresponden con lo realizable. De hecho, la tarea de la pintura en particular consiste en encontrar acomodo y en funcionar como un receptáculo de lo inefable. Una pintura no puede ser vehículo ni herramienta de nada que no sea ella misma. Le cuesta transmitir un significado concreto porque lo tiene en sí misma», afirma.

El pintor se muestra partidario de que sea el espectador quien interprete sus obras, porque «es la riqueza de la pintura. Los grandes cuadros son inagotables y llevan siglos interpretándose. Nunca se dirá la última palabra sobre 'La Virgen de la Roca', de Leonardo, o 'La lechera de Burdeos', de Goya. Siempre habrá que aceptar sobre ellos nuevas lecturas».

Naturaleza muerta

La obra de Montalvo se mueve «en unos parámetros puramente figurativos, por lo que no tendría mucho sentido explicar metáforas sobre ella. Creo que tenemos que trabajar para el erudito más refinado y para el trabajador más sencillo. Si desatendemos a uno de los dos, lo estamos haciendo mal. Yo nunca he pintado un cuadro que no pueda entender un niño de siete años. Evidentemente, no va a entender toda la implicación, todos los matices, pero sí será capaz de leer el texto, por decirlo de algún modo. Pienso que cada vez hay más sencillez en mi trabajo, menos complicación y menos trampas visuales. En algunos de los cuadros que más me interesan, apenas pasa nada. Quizá, es solo un hombre o una mujer que miran al espectador, o una manzana sobre un plato. Aspiro a ir desnudando poco a poco los temas. También ha quedado fuera de mi trabajo lo que no tiene una escala, que podría definir como humana. Se pierde grandilocuencia y expresividad, pero, por otra parte, crece la atención al gesto y a la intimidad».

En la trayectoria del pintor «la naturaleza muerta es una constante. Mis padres son pintores aficionados y maestros de escuela. Y uno de los temas predilectos de mi padre es la naturaleza muerta. Creo que es algo con lo que he crecido y que ha quedado en mí de algún modo. Es un tema muy importante en la historia del arte, como puede advertirse en Picasso o en el propio Duchamp. Y, por otra parte, en ella hay una visualización clarísima del vivir. De un modo u otro, todo lo que uno haga, sea figura o paisaje, desemboca en la naturaleza muerta. Aspiro a que haya una gravidez en mi trabajo, una morbosidad que siempre busca cierta forma de belleza».

Remata Antonio Montalvo que «la pintura cambia pero no progresa, al contrario de la ciencia, porque la física del siglo XIX se apoya en la del siglo XIX, para progresar, y la invalida. Con la pintura no sucede así. Picasso no invalida a Goya, ni Goya a Velázquez, ni este a Piero della Francesca. Es la grandeza del arte: que se acumula».