«Con los años se va perdiendo la música con mensaje»

La carrera profesional de Cecilia, nombre artístico bajo el que se encontraba Evangelina Sobredo, comenzó en 1972 y finalizó cuatro años más tarde, cuando la cantautora madrileña falleció a causa de un terrible accidente de tráfico en Benavente (Zamora). Tenía veintisiete años, volvía de un concierto en Vigo y se encontraba en el momento más brillante de su breve e intensa trayectoria. Pero, ya se sabe, el destino entiende pocas veces de justicia, y menos a la hora de construir mitos desde la tragedia, ovaciones desde la lágrima, recuerdos desde la ausencia. Terminaba en aquella carretera que cruzaba agosto un camino que, en menos de cinco años, ya contaba con tres discos esenciales, 'Cecilia', 'Cecilia 2' y 'Un ramito de violetas', y un catálogo imponente de canciones dispuestas a recostarse sobre ese rincón de la memoria de cada década que no pesa en la espalda y aligera las marchas forzadas. La manera de interpretar de Sobredo era delicada y cautivadora, sus melodías eran transparentes y sofisticadas en su sencillez, pero la explosión de su talento ocurría siempre sobre las palabras que se deslizaban por sus hojas en blanco. Y es que pocos se han acercado a rozar los talones de versos como 'Mi querida España, esta España viva, esta España muerta, de tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España en dudas, esta España cierta, de las alas quietas, de las vendas negras, sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas seca? Mi querida España, esta España blanca, esta España negra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera'.

En definitiva, la capacidad innata de describir nuestro pasado, presente y futuro bajo el manto de una caricia. Un don al que la cartagenera Lydia Martín rendirá homenaje en 'Dama, dama', un espectáculo que celebra el legado de una de las cantautoras esenciales de la historia de nuestro país a través de un recorrido detallado y emocionante por sus creaciones más destacadas. Hablamos con ella antes de que se meta en la piel y la voz de Cecilia, un reto que afronta con la ilusión que generan siempre los sueños cumplidos.

-Empecemos por el principio, ¿cómo y cuándo surge la idea de este tributo?

-Surgió en el mes de marzo de 2017 tras pasar un proceso de casting de un programa nacional de televisión imitando a Cecilia. Por azar del destino, no llegué a la pantalla, pero me sirvió para tomar el impulso que necesitaba y poner en marcha mi sueño: hacer un homenaje con mucho cariño y respeto a Evangelina Sobredo.

-¿Dónde cree que está la clave para que las canciones de Cecilia continúen manteniendo un peso tan grande en el corazón de tantas y tantas generaciones?

-Su secreto es que las temáticas que reflejaba siguen estando vigentes. Aunque hayan pasado 41 años desde su muerte, muchas situaciones -como la guerra, las clases sociales, España o las cuestiones de un plano más emocional- se mantienen hasta nuestros días, con letras cargadas de mensaje y ritmos muy variados que hacen que su música siga siendo actual, pasen las décadas que pasen.

-En su caso, ¿cómo descubrió su música? ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con Cecilia?

-Mi primer recuerdo es estar enfrente de un casete intentando cantar 'Un ramito de violetas' y 'Amor de medianoche'. Mi madre me ponía una cinta una y otra vez, porque siempre ha sido muy fan, y así empecé a imitar los sonidos pensando que eso era cantar. Ya con seis años me subí al escenario de la localidad de Portmán a cantar 'el ramito' y gané el concurso. Desde entonces me di cuenta de que la música era lo mío y que la obra de Cecilia iría muy unida a mi trayectoria artística.

-En los conciertos que ya ha celebrado hasta la fecha, ¿de qué forma reacciona el sector más joven del público al espectáculo?

-Normalmente suele ser un público que va a acompañar a sus padres, tíos o abuelos o que guarda un recuerdo de estas canciones por influencia familiar. Estos espectadores salen dándose cuenta de que les suenan más canciones de las que creían y acaban encantados de entender el mensaje que transmite cada una de ellas. Creo que, poco a poco, estamos consiguiendo que el público más joven conecte con la música de Cecilia.

-En este sentido, ¿qué opinión tiene sobre la educación musical que reciben las nuevas generaciones de nuestro país?

-Creo que ya en mi generación, en la década de los noventa, nos faltó muchísima educación musical y se sigue tomando la cultura y la música como algo optativo. En mi opinión, con los años se va perdiendo la música con mensaje. Los artistas que recuerdan por su calidad vocal a los cantautores de hace 40 años tienen un gran público, pero no consiguen llegar al sector más joven, o creo que no tal y como deberían. Además, creo que la tecnología ha hecho que se devalúe la calidad vocal para dar paso a un concepto puramente comercial, donde a veces la voz es el factor menos importante. Hemos llegado a un punto en el que cualquiera canta, en el que se vende el hecho de que triunfar depende de un concurso y que cuelan música enlatada simulando un directo. No sé cuál es la fórmula mágica, pero tal vez deba pasar por los colegios e institutos.

-Uno de los valores más característicos de Cecilia siempre fue su valentía a la hora de mostrar su opinión sobre temas especialmente delicados. ¿Hasta qué punto jugarán los aspectos sociales de su obra un papel importante dentro del espectáculo?

-Creo que tomar conciencia de lo que pasaba en la sociedad es un mensaje que dejamos caer en el tributo 'Dama, dama', no hecho a propósito, sino porque escuchar la música de Cecilia implica reflexionar a través de esas letras sobre muchos aspectos. Ella daba su visión sobre los conflictos armados en muchas de sus canciones y al escucharlas es imposible no contagiarse de esa sensibilidad y pensar en la letra, relacionándolo con lo que vemos en la actualidad. Me sorprende que al terminar el concierto mucha gente se muestre emocionada por canciones como 'Una guerra' o 'Soldadito de plomo', ya que no son las más conocidas, pero consiguen conectar con todo tipo de públicos. Para mí uno de los mejores momentos del tributo es cuando interpretamos 'Mi querida España' con la letra original, que hablaba de una España con dos caras, entre viva y muerta, vieja y nueva. Con la letra original cambia mucho el significado que tenía con 'esta España mía, esta España nuestra' e, independientemente del pensamiento individual, me pone los pelos de punta poder reflejar esa realidad tal y como ella la veía en los años setenta. Saltarnos la censura era un requisito obligatorio para recordar a Evangelina Sobredo.

-¿Cuesta mucho deshacerse del espíritu de Cecilia después del concierto?

-Cuesta deshacerse del subidón después de estar dos horas metida dentro de este espectáculo que es un sueño hecho realidad (risas). Siempre que viene un concierto me paso días y días escuchando sus canciones para ir puliendo detalles, así que cuando termino me doy unas 'vacaciones' de su música para desconectar y poder centrarme en el resto de trabajos, como mi tercer disco, 'Mundos aparte', que está en proceso de producción. He conseguido llegar a un equilibrio entre cada uno de los proyectos para evitar también que se me encasille, ¡aunque es bastante difícil!

-¿De qué forma cree que influirá este tributo a su forma de componer de cara a ese tercer álbum que menciona?

-Creo que me va a influir mucho en cuanto a seguridad en el escenario, tal vez no tanto a composición, ya que escribo principalmente al amor y al desamor, una temática que no era para nada prioritaria en Eva Sobredo. Este tributo ha marcado un antes y un después en mi vida, se trata de un impulso que me ha hecho darme cuenta de que los sueños se hacen realidad. Es una motivación para seguir consiguiendo más y más retos.

-Puestos a imaginar, y de periodista a periodista, ¿no cree que Cecilia habría sido una maravillosa compañera de redacción? ¿En qué sección cree que habría brillado con más intensidad?

-Me la imagino en un debate político de televisión. Hubiera sido irrebatible (risas). Era una persona con mucho carácter y las ideas muy claras y estoy convencida de que en esta profesión, que le venía como anillo al dedo, hubiera hecho grandes reportajes de investigación y habría dicho muchas cosas que hubieran supuesto un escándalo mediático en la época.