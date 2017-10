Un adiós a gritos Swans. La banda neoyorquina presenta su 'tour' de despedida con Michael Gira al frente en uno de esos conciertos marcados a fuego en el calendario ALBERTO FRUTOS Viernes, 13 octubre 2017, 22:38

Y fin. Otra vez. Estamos tan acostumbrados últimamente a las resurrecciones que, a pesar de que la seguridad y firmeza han reinado desde que saltó la noticia, cuesta pensar que Swans vaya a desaparecer por completo después de esta gira. Formada en unas calles de Nueva York que empezaban a acostumbrarse a la década de los ochenta, la banda liderada por Michael Gira se rompió en 1997 para regresar siete años después transformada en algo completamente distinto, más oscuro, más perturbador, más asfixiante. Mejor. Una formación a la que se sumaron los guitarristas Norman Westberg y Christoph Hahn, el bajista Chris Pravdica y unos Thor Harris y Phil Puleo encargados de contener y dinamitar el pulso de las canciones, en ocasiones de manera casi simultánea, desde la percusión.

Desde entonces, y con alguna pequeña variación hasta la fecha como la salida a penúltima hora de Harris y la entrada del gran Paul Wallfisch al mando de los teclados, Swans ha entregado los cuatro mejores trabajos de su trayectoria, 'My Father Will Guide Me up a Rope to the Sky', el excelso 'The Seer', 'To Be Kind' y un 'The Glowing Man' encargado de interpretar el siempre complicado papel de punto final. Una misión que, por cierto, cumple a lo grande gracias a temas como 'When Will I Return?', 'People Like Us' o los más de catorce minutos de 'The World Looks Red / The World Looks Black', un monumental ejercicio de músculo instrumental, vocal y, por encima de todo, emocional, que condensa todas y cada una de las virtudes de Gira y los suyos. Vértigo y escalofrío. Nervio y nieve. Dolor y medicina. Elementos omnipresentes en un conjunto de discos de una contundencia sonora que rayaba siempre el límite, con sonidos incendiarios y explosiones de abrumadora experimentación rock que situaban al oyente en el mismísimo borde del abismo, un lugar en el que hacer equilibrio se puede confundir con el instinto temerario. Hasta que aparecía un detalle, una voz, una nota o una melodía inesperada para agarrarnos de la solapa y calmar los ecos que desprendía el vacío. Un conjunto de sensaciones que se expande, y de qué manera, en un directo que tiene mucho más de experiencia desafiante que de cómodo concierto para todos los públicos. Sencillamente, no hay otro igual.

Cuándo Sábado 14, a las 22.00 horas Dónde: Garaje Beat Club Cuánto: 25 /30 euros

El objetivo de Gira y los suyos sobre el escenario es tan claro como contundente, elevar el volumen hasta el infinito para, paradójicamente, alcanzar las llamas profundas del infierno. Poner a prueba los tímpanos e interpretarlos al mismo tiempo como vehículo infalible para derrapar sobre la zona de confort y el hábitat natural en el que se reproducen las guitarras, sobrevolando desiertos de arena que hierve bajo los pies y terremotos con pies de plomo. No hay opción para el camino fácil, Swans lo sabe, y por eso sus conciertos dirigen la mirada hacia horizontes que el estudio jamás podrá alcanzar. No deja de ser algo íntimo e intenso, personal e intransferible, pero la hipnosis colectiva marca la hoja de ruta.

Cuando suena la primera nota, las distancias entre grupo y público desaparecen y se convierten, de manera diáfana y perenne, en un ente individual al que las palabras no pueden hacer justicia. La poética de lo indescriptible. El factor diferencial de una banda que, en palabras de su líder, se dirige de manera inevitable a su desenlace. De ser cierto, solamente nos queda el agradecimiento más sincero y la certeza de que, pase el tiempo que pase, sus canciones seguirán marcando un camino de huesos y arena, heridas y cicatrices, destrozo y reconstrucción, al que regresar desafiante y armado de valentía hasta los dientes. Un legado que quema en los dedos y araña en los ojos. Una antorcha que queda abandonada a su suerte.