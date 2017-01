Una cometa con mucho gancho

¿Buscas de ideas para pasar un rato entretenido con tus hijos? ¿Quieres incluir un elemento con encanto en la habitación de los peques? ¿Te gustaría tener ordenados y a mano los accesorios del pelo de la cría? Si has respondido 'sí' a alguna de estas preguntas, este plan te interesa. Si la respuesta ha sido afirmativa en todas, ¡tienes que leerlo ya! Porque la propuesta no podía ser más completa: fabricar en familia una cometa que no vuela, pero que entretiene, decora y soluciona el desorden de las diademas, las gomas y los ganchos.

Se necesita:

- Dos palos, ramas, cañas o similar para la estructura

- Tela o papel

- Cinta adhesiva transparente

- Cintas para hacer la cola (de plástico, de tela, de raso, de encaje...)

- Perforador y tijeras

- Escuadra y cartabón (opcional)

- Cuerda, trapillo o cordón (opcional)

Estructura 1 El primer paso es cortar los palos, ramas o cañas a la medida deseada, teniendo en cuenta que la pieza que va en horizontal sea más corta. En el ejemplo de la imagen una de las cañas mide 41 y la otra 30. Después hay que formar una cruz y atar ambas piezas con una cuerda o goma del pelo. En este caso la intersección se ha hecho a 11 centímetros.

Modo sencillo 2 Si se desea hacer algo sencillo, no hay más que colocar papel de seda sobre la estructura, marcar los bordes, trazar una línea y recortar. El papel de seda servirá de plantilla para realizar la cometa en papel o tela. Una vez se tenga la pieza definitiva, se puede unir con cinta adhesiva y ya está. Sólo queda colocar la 'cola' en la que irán los ganchos.