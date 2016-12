Consejos para que no 'hackeen' los juguetes de tus hijos

Cada vez es mayor el número de juguetes para niños que ofrecen la posibilidad de conexión a internet para acceder a funciones extra. Más allá de las videoconsolas o tablets, en el mercado hay una amplia gama de productos como muñecas, vehículos, robots o pequeños drones que permiten la conexión online.

más información Estos juguetes pueden estar grabando a tus hijos

Por ello, es cada vez más importante que las familias tengan en cuenta que este acceso a la red, si bien es una gran ventaja por los servicios que ofrece, significa también una mayor exposición a los hackers que podrían acceder al control de los mismos. Esto es especialmente peligroso en aquellos juguetes o dispositivos de vigilancia de los más pequeños que incorporan cámaras fotográficas o de vídeo porque permitiría a un posible atacante poder acceder a esas imágenes y utilizarlas con fines ilícitos.

"Queremos concienciar a las familias sobre un uso seguro de las nuevas tecnologías y aquí, por supuesto, incluimos el llamado Internet de las Cosas que ya ha llegado a los juguetes y continuará implantándose en un mayor número de artículos. No se trata de no utilizar estos productos, sino de conocer los riesgos y aprender a utilizarlos de una forma segura y responsable para disfrutar con ellos sin peligro”, señala Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

¿Cómo proteger los juguetes conectados?

Los expertos aseguran que, para poder usar de un modo adecuado y seguro estos gadgets infantiles, es importante seguir las siguientes pautas:

-Supervisar la información que se comparte. Hay que prestar especial atención a la información personal que el niño puede facilitar y evitar que se utilice su nombre y apellido real.

-No dar datos de localización reales. Para acceder a las funciones online de algunos juguetes es necesario registrarse. Cuando esto suceda, es importante no ofrecer datos reales y sólo una localización aproximada. De esta forma, si se produjera un robo de información en la plataforma, no habríamos corrido ningún riesgo.

-Cuidado con las fotos. Para aquellos juguetes que permitan subir fotos, es fundamental no utilizar nunca fotos reales de los menores que los puedan identificar. Se puede optar por otras opciones como avatares o dibujos simuladores de imagen que pueden realizarse con algunas apps.

-Tapar las cámaras. En los artículos que incorporan cámara de fotos o vídeo es importante taparla para evitar que, en caso de ataque, un hacker pudiera acceder a su control y tomar imágenes del menor.

-Cambio de contraseñas. Es necesario cambiar lo antes posible la contraseña que venga por defecto con el juguete y crear una diferente a la que utilizamos en otros entornos.

-Cuidado con los pagos. Si el artículo conectado permite la posibilidad de acceder a servicios previo pago, es aconsejable comprobar la configuración para impedir el acceso de los niños mediante el uso de una contraseña. Además, si fuera necesario registrar algún método de pago es interesante hacerlo con una tarjeta monedero, para evitar desembolsos.

-Apagarlos completamente. Cuando este tipo de juguetes dejan de utilizarse deben apagarse completamente para evitar que se pudiera acceder a ellos a través del Wifi.

-Controlar el uso del Wifi. Acceder a redes públicas wifi, que son poco seguras, puede incrementar la exposición del juguete ante los hackers. Por ello, es interesante conectarlos sólo a aquellas que son seguras, como las de casa.

-Actualizaciones al día. Si el juguete ofrece la opción de actualización del software es aconsejable realizarla cada vez que se ofrece la posibilidad porque suelen incorporar versiones con mayor ciberprotección.