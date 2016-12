El vuelo extraordinario de la mujer cisne

Tiene nacionalidad británica y australiana, 41 años y está en el último tramo de un recorrido de más de 7.000 kilómetros a través de once países, emulando a bordo de un paramotor la migración de unos cisnes. Partió el 1 de septiembre y quiere llegar a casa, regresar a la sede de la Fundación para las Aves Silvestres y Humedales (WWT) en Slimbridge, oeste de Inglaterra, pero hoy [por el pasado lunes 12] no podrá volar. Hay niebla y llovizna en el aeródromo de Membury.

«Tenía que haber entrenado más para despegar con tanto peso, me costó mucho los primeros días», dice Sacha Dench después de que el remolque con su aeronave y los coches del equipo que la acompañan aparquen junto a un hangar. No son aún las nueve, la hora supuesta de la partida, pero el pronóstico del tiempo no es propicio. Hay tiempo para recordar.

El paramotor es básicamente un asiento confortable, un motor de 110 caballos, un depósito de diez litros para el combustible y una vela. Pero desde el punto de partida de la expedición, Varnek -en la isla de Vaigach, entre los mares de Pechora y Kara, frente la costa ártica de Siberia-, Dench y sus dos pilotos de compañía tenían por delante 1.000 kilómetros de tundra, poblada por osos y sociedades nómadas.

Sacha Dench practicó parapente para «entender el aire» y vencer el miedo tras un vuelo terrorífico

La bióloga llegó el viernes a su destino con 20.000 firmas que piden la creación de 100.000 hectáreas de humedales en Reino Unido

Siempre adelante

El peso del paramotor fue un problema. Había que llevar equipamiento, la comida no estaba asegurada, aunque los pilotos fueron agasajados con carne cruda de reno por los nómadas con los que establecieron contacto. No había carreteras, el coche del equipo de tierra no podía acompañarlos. Luego llegó el bosque de taiga, donde Dench se dislocó una rodilla en un aterrizaje.

El origen personal de este extraordinario viaje es un vuelo terrorífico hace 15 años, cuando la graduada en Biología acompañaba a un antropólogo para entrevistar a poblaciones indígenas en las islas de Panamá. La avioneta se vio atrapada en una tormenta y dejó a Dench con temor a las turbulencias. «Tengo una mente analítica, así que decidí entender el aire para vencer racionalmente ese miedo», cuenta ahora.

Esta campeona del mundo de profundidad en buceo libre lo venció practicando dos años el parapente y, cuando descubrió que un paramotor podía llevarla donde quisiera, y le permitía, además, filmar y fotografiar y llevar la aeronave en su coche, encontró otra vocación. Esta conservacionista a la que le gusta el marketing había trabajado con tortugas y tiburones, pero acabó interesada también por patos, gansos o cisnes, el motivo de esta aventura.

Tras la taiga, llegaron los países de la costa occidental europea, su logro de convertirse en la primera mujer en atravesar el Canal de la Mancha en un paramotor. Y, finalmente, las etapas de estos días por el sur de Inglaterra, camino de su destino en Slimbridge. Allí creó en los años cuarenta un refugio de aves sir Peter Scott, el hijo del explorador de la Antártida, fallecido cuando él tenía dos años. La ruta de Dench ha acompañado primero y reproducido después la que trazan en septiembre y octubre los cisnes de Bewick, una anátida que pasa el verano en el Ártico y el invierno en lugares como Inglaterra. Llegaban también al refugio del naturalista Scott, en el estuario del río Severn, que las pintó a menudo. La WWT tiene la silueta de unos cisnes en su emblema.

Aves con nombre propio

Allí se han bautizado 10.000 de estos cisnes pequeños y migradores, que viven casi 30 años y son fieles a su pareja desde el primer apareamiento. El seguimiento de 'Eileen', 'Maisie' y otras cuatro aves bautizadas y anilladas en Slimbridge era parte del proyecto 'Vuelo con los cisnes', que ha tenido como objetivo entender su migración, airear los beneficios de su conservación y llamar la atención sobre el declive de los cisnes de Bewick.

Se les puede dar nombres concretos porque tienen un pico de colores amarillo y negro que se cruzan en contornos únicos para cada ave. Su población ha descendido a casi la mitad en las dos últimas décadas. Hay unos 18.000 ahora. Y la aventura de Dench, cuyo duro y accidentado viaje se retrasó con respecto al avance de los cisnes, era también el enganche publicitario. «Yo he trabajado siempre en la conservación, pero me gusta contar historias, unir a los científicos con el público», decía en la mañana neblinosa, tomando un café. Peter Cranswick, otro biólogo del WWT, gestionaba el proyecto desde tierra, los encuentros con poblaciones locales, con escuelas o televisiones.

Amenazas y soluciones

El envenenamiento por ingestión de perdigones de plomo, la caza ilegal y la pérdida de humedales explican la caída en el número de aves. Lo primero podría evitarse con perdigones de acero; lo segundo, informando sobre su condición de aves protegidas y entendiendo las formas de vida de quienes las cazan en la tundra; lo tercero, con más humedales. Con el vuelo de Dench, que concluyó felizmente el viernes, la WWT ha recogido 20.000 firmas para pedir la creación de 100.000 hectáreas de humedales en Reino Unido.