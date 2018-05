Juan F. Cerezo: «El turismo de masas lo contamina todo, le quita mucho encanto al viaje» Juan F. Cerezo. / Vicente Vicéns/ AGM Sus últimas aventuras le han llevado a Argelia, Chile y Bolivia, y celebrará 30 años en bici con otra ruta por el Amazonas MANUEL MADRID Murcia Martes, 1 mayo 2018, 23:46

La profesión de aventurero conlleva riesgos. Juan Francisco Cerezo sufre desde 1995 una dermatitis que controla con antihistamínicos, una especie de «alergia a la noche», pues solo actúa en esta franja horaria. Ese es el único precio hasta el momento que he pagado por viajar de esta manera tan expuesta a las altas temperaturas. Su nómina de viajes es extensa. Lleva 29 años viajando a pedales -para el año que viene, por el 30 aniversario, ya tiene pensado una expedición conmemorativa: recorrer en bici el río más largo del planeta, el Amazonas, desde su nacimiento en Los Andes hasta su desembocadura en el noreste de Brasil- y, a ojo de buen cubero, calcula que la distancia que habrá recorrido es la de tres veces la vuelta al mundo. Sus últimos dos viajes han sido al desierto del Gran Erg Occidental, en Argelia, donde ha ido con un mapa antiguo «porque no hay publicaciones ni de la Guía Michelin», 15 días la pasada Navidad; y los desiertos del salar de Uyuni, en Bolivia, y Atacama, en Chile, a donde viajó entre la Semana Santa y las Fiestas de Primavera pasadas. En total, unos 20 días de travesía. En estos viajes ha vuelto a descubrir que «el turismo de masas lo contamina todo y le quita mucho encanto al viaje», si bien ha encontrado mucha paz en los lugares por donde ha transitado. Salvo en el Valle de la Luna, en Chile, donde para ver la puesta de sol llegaban cientos de personas: «Yo no fui porque he visto puestas de sol infinitamente más bonitas en la huerta de Murcia». Cerezo nació en Beniaján, tiene 52 años y es padre de una niña, de nombre África, a la que ha transmitido los valores del deporte y quien le ha acompañado en algunas de sus rutas.

Es llamativa su forma de referirse a los lugares. Ha estado 15 veces viajando en bici por Marruecos, y hacía más de dos décadas que no daba pedaladas por Argelia, un país que le ha vuelto a sorprender por la calidez de su gente y por la alegría que manifiestan con el viajero extranjero. «Es sorprendente que sea el país que más cerca nos toca, ya que lo tenemos a 150 euros de vuelo de Alicante-Orán». Cerezo es un gran divulgador y se ha especializado en charlas didácticas, además de ser fundador de movimientos como la Sociedad Geográfica de la Región y de Murcia en Bici.