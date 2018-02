Ángeles Castillo: «Estamos plastificando todo, incluso la forma de relacionarnos entre nosotros»

«El Campo del Cagitán te atrapa con su embrujo»

«Tenemos una región increíble, con muchísimos lugares maravillosos en los que entrar en contacto con el medio ambiente. A mí me tiene enamorada la zona del Campo del Cagitán. He visitado últimamente mucho estos parajes para documentar mi novela y siempre descubro algo nuevo. Es una extensa planicie del norte de Mula, cuyos límites naturales son el Quípar, el Almorchón de Cieza y la Sierra de Ricote. Es un lugar que te atrapa con su embrujo y parece trasladarte a otra época. Me impresionan sus colores, sus olores e incluso sus formas con el paso de las estaciones. Y brinda la oportunidad de experimentar nuevas sensaciones», cuenta sobre este paraje la escritora muleña.