Alhama amplía la red de custodia del territorio con casi 500 hectáreas

El Ayuntamiento firma un convenio con Acude para la gestión y conservación de fincas públicas en los Saladares del Guadalentín y Carrascoy

Miércoles, 16 mayo 2018

Casi 500 hectáreas de suelo público del municipio de Alhama de Murcia acaban de sumarse a la red de custodia del territorio mediante la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de la localidad y la Asociación para la Custodia del Territorio (Acude) con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas de gestión y conservación en tres fincas municipales. El acuerdo, rubricado por el alcalde, Diego Conesa, y la presidenta de Acude, Pilar Sánchez, incluye las fincas La Alcanara (151,37 has.), Quebrada Beatriz (5,51 has.), ambas en los Saladares del Guadalentín y representativas de ecosistemas esteparios que están gravemente amenazados, y Umbría de Carrascoy (292,26 has.), en el Parque Regional El Valle y Carrascoy. Todas incluidas en la Red Natura 2000 y con grandes valores ambientales y paisajísticos.

Durante la vigencia del convenio, de un año, se plantarán setos en márgenes de cultivos abandonados con especies de flora autóctonas, se realizarán siembras para complementar los recursos alimenticios de la fauna silvestre, para la que también se instalarán comederos y bebederos, y se elaborarán inventarios de flora y fauna, explica la presidenta de Acude. Además, para promover la participación de los vecinos en las actividades de conservación, así como difundir sus valores para mayor conocimiento de la población, Ayuntamiento y Acude desarrollarán acciones de voluntariado y difusión, para las que esperan contar con la colaboración de las asociaciones de cazadores locales.

Ayuntamiento y ONG están estudiando incorporar al convenio de una cuarta finca de los Barrancos de Gebas (200 has.), una iniciativa que cuenta con el apoyo del pedáneo de Gebas y de la sociedad de cazadores local.