Los disparatados desajustes regionales en agua y energía

Nuestra Región, agrícolamente fértil y soleada, es deficitaria en agua y excedentaria en generación de energía de origen fósil, que no renovable. Tras esta realidad subyacen no pocas situaciones disparatadas, y muy contrarías al interés de los murcianos, sobre las que nuestro Gobierno regional debería actuar, con urgencia y sin complejos, haciendo frente a los poderes económicos y políticos que las propician.

La Constitución española expresa que el agua ha de ser un patrimonio de todos los españoles, un principio que parece se ha soslayado hasta llegar a desigualdades evidentes; de las 16 confederaciones hidrográficas peninsulares, 14 tienen históricamente exceso de agua y solo hay dos que sufren déficit permanente: el Júcar y el Segura, sin que se haya logrado un acuerdo satisfactorio para todas las comunidades autónomas que optimice los beneficios del recurso agua, ni una política alternativa que palie este escenario de carestía.

Este desequilibrio entre territorios, contrasta con el criterio estatal para el reparto de los esfuerzos en la generación y reparto de costes de la energía eléctrica. Si bien en Murcia el agua la pagamos a precio de oro, en los territorios insulares, hasta ahora deficitarios en energías, los murcianos, junto con el resto de españoles peninsulares, colaboramos a soportar los llamados costes extrapeninsulares, un mecanismo de cohesión y solidaridad extraordinario, que permite a las islas tener el mismo precio de energía eléctrica que el resto de los españoles y que, de no ser así, supondría importantes desembolsos para sus habitantes y lastraría los ingresos de su sector turístico y agrícola. Mientras el precio de la energía es homogéneo en toda España y resulta incuestionable el acceso que fuere necesario en cualquier territorio a dicho suministro; en agua nos encontramos con que los murcianos no cubrimos nuestros requerimientos, ni soportamos la misma estructura de costes que el resto de españoles.

Por otra parte, nuestra luminosa Región de Murcia acumula 3.182 horas de sol al año, Madrid cuenta con 2.909, París solo alcanza las 1.780 horas y Berlín suma, tan solo, 1.780 horas de sol, poco más de la mitad de las que disfrutamos en nuestro territorio. Sin embargo, Alemania tiene 8 veces más fotovoltaica instalada que España y la previsión es que en dos años alcance los 50 GW fotovoltaicos, mientras que en España, el país del Sol, apenas llegaremos, en esas mismas fechas, a los 9 GW fotovoltaicos instalados y en Murcia no alcanzaremos ni siquiera los 0,5 GW.

Curiosamente, mientras que en la superficie de nuestras tierras murcianas, gracias a la generosa irradiación solar que disfrutamos, se alcanzan altas temperaturas día tras día, lo que vienen a ser miles de GW desperdiciados al año, nuestro subsuelo no alberga combustible fósil alguno. Sin embargo, contamos con una potencia instalada de 3.200 MW de ciclos de gas, frente a los pírricos 448 fotovoltaicos, refinamos 110.000 barriles del petróleo al día y regasificamos 900.000 Nm3/h de GNL, asumiendo en nuestro territorio los riegos propios de todas estas operaciones. Si bien nuestra Región parece resultar óptima para este menester, también nos parece que lo sea para la producción agraria; pero lo que nos llegan son hidrocarburos y no agua, gracias a las infraestructuras y disposiciones normativas que sean menester que asumamos para el tratamiento de gas y petróleo en la Región, mientras que padecemos una más que pertinaz sequía en disposiciones que contribuyan a proporcionarnos el agua que se precisa para nuestra tejido productivo.

En conclusión, no nos conceden un acceso satisfactorio al agua ni nos permiten aprovechar el sol, fuente de generación energética que nos sobra y deberíamos aprovechar incluso para desalar; mientras que nos han convertido en artificiales referentes en tratamiento y distribución del gas&oil. Pero todo esto no sucede motivado por los fatales designios de una cruel divinidad frente a la que debamos plegarnos; sino que nos viene impuesto por las normas caprichosas que aparecen escritas en los Boletines Oficiales del Estado, frente a las que nuestra Comunidad debería alzar su voz, como lo hacen otras Comunidades, puesto que para luchar por los derechos de un territorio no es preciso ser nacionalista, ni ha de considerarse nacionalista quien reclama con insistencia los derechos de su Región, porque sin agua y sin energía no hay progreso ni bienestar.