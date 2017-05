Las acequias mayores: legado sostenible insostenido

La evidente degradación actual del medio natural es llevada a cabo gracias al gran poder de transformación alcanzado por el ser humano, las altas tasas de consumo de energía y recursos del 'primer mundo' y la gran explosión demográfica en los países no pertenecientes a este están provocando la mayor crisis medioambiental y pérdida de diversidad biológica desde la aparición de la vida sobre la Tierra.

Ejemplos de esta funesta situación son observables en nuestro entorno. Así, el entubado de las acequias mayores (aquellas que toman el agua directamente de un río) en la cuenca del Segura, es un claro paradigma del típico 'desarrollo' contra el medio ambiente, en lugar del tan cacareado desarrollo sostenible. De este modo, el viejo legado de las acequias mayores, cuya incipiente existencia en el sureste ibérico se constata ya en la Antigüedad, ha terminado bajo el impacto de la canalización mediante hormigonado a cielo abierto en el mejor de los casos y del entubado total en el peor. De hecho, desde el último cuarto del siglo XX y hasta nuestros días, gran parte de las acequias mayores en la cuenca del Segura han sido víctimas del peor de los supuestos, esto es: el entubado, bajo el pretexto de que ello generaría un ahorro de agua y una mejora de la salubridad pública al no ser ya potenciales puntos de vertidos. Esta circunstancia es, si cabe, mucho más grave en nuestra tierra que se incluye en gran parte dentro del sureste ibérico semiárido, donde la disponibilidad hídrica es escasa durante la mayor parte del año y, prácticamente, nula durante los meses de verano. Por tanto, las pocas acequias que se conservan sin entubar son anomalías del paisaje semiárido que sirven de refugio para gran cantidad de especies vegetales y animales que de otro modo no podrían sobrevivir. Esta circunstancia es especialmente grave para algunos habitantes de estos cauces y su entorno que, además, corren el riesgo de extinguirse o ya lo han hecho en la Región de Murcia, como sería el caso de la náyade 'Potomida littoralis', de la que no se tienen citas desde hace décadas. Por otro lado, las acequias han actuado como conectores por donde las especies podían desplazarse entre distintos lugares, esto es: son excelentes corredores naturales. Además, su vegetación actúa como un filtro verde, depurando las aguas de los drenajes de cultivos agrícolas, evitando así una mayor eutrofización de los ríos y ecosistemas húmedos asociados.

Así pues, dada la gran singularidad de estos cauces de barro multiseculares, debería concedérseles un especial reconocimiento, ya que se trata de sucesos donde convergen gran cantidad de valores: históricos, sociales, culturales, estéticos y medioambientales. Por ello, para su conservación, al menos habría que tener en cuenta ciertas premisas al respecto como son:

-Crear una red de corredores verdes, que interconecten distintos ecosistemas, teniendo en cuenta la circunstancia de que la conservación del medio natural no puede realizarse solo mediante la preservación de los espacios protegidos, ya que los procesos en la naturaleza suceden en la totalidad de ecosistemas que están conectados entre sí.

-Reforzar y potenciar el estudio y conocimiento de la diversidad biológica en todos los sentidos, no solo el de animales y plantas más conspicuas (vertebrados y plantas superiores), sino también los inconspicuos (algas, líquenes, hongos, briófitos, invertebrados, etc.).

-Crear y mantener un Banco de Datos de Humedales de la Región de Murcia con una dinámica gestión de la información que permita un adecuado y sencillo acceso a los datos.

-Fomentar el estudio de la interacción hombre-zona húmeda, las acequias mayores son un claro paradigma de ello, para potenciar todos los usos humanos que permitan el mantenimiento en un buen estado de conservación de estas, así como detectar y mitigar los procesos perniciosos (cambios de uso de suelo, eutrofización, sobre presión ganadera, etc.).

-Realizar programas de divulgación y educación ambiental que permitan conocer a todos los ciudadanos la importancia de las zonas húmedas.

Por todo lo anterior, esperemos que al menos los tramos que restan de acequias mayores en su estado primigenio de barro sean conservados así, como el propio mito de nuestro origen en la civilización cristiana.