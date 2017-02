Los abogados defienden el medio natural

El Ilustre Colegio de Abogados de Murcia (Icamur) apuesta decididamente por la defensa del medio ambiente. Lo demuestra el hecho de que cuente con una sección de Derecho Medioambiental, pero también que los próximos 22 y 23 de marzo se celebren por tercer año consecutivo las Jornadas sobre Responsabilidades por Daños Medioambientales -«las únicas organizadas por un colegio de abogados», apuntan sus coordinadores-. En estos encuentros se enmarcan sus Premios Medio Ambiente 2017, con los que el colectivo de abogados quiere «gratificar la importante labor social que desempeñan asociaciones, funcionarios y medios de comunicación en la prevención de daños a la Naturaleza. No todo es sanción, la labor de muchos de estos individuos o colectivos es trascendental para advertir, porque la prevención es mucho mejor que las labores de restauración o recuperación una vez que se ha producido el daño», destaca Juan Manuel Acosta, co coordinador de las jornadas, junto a Santiago M. Álvarez Carreño, profesor de Derecho Administrativo de la UMU y especializado en Derecho Ambiental de Aguas.

La idea, explican los promotores de estos premios, es que «sirvan de aliciente para que todos aquellos que se dedican a concienciar de que el medio ambiente es el futuro, que de él depende nuestra supervivencia, sigan adelante, ya que son personas y organizaciones que normalmente no reciben ningún reconocimiento por su labor».

Estos galardones no tienen dotación económica, pero si un claro fin: hacer visible a toda la sociedad el trabajo de todas estas asociaciones y funcionarios que trabajan por el bien común.

Este año, las distinciones han recaído en servicios públicos emblemáticos, longevos y, en muchos casos, pioneros. Uno de ellos es el Cuerpo de Guardas Fluviales de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que cuenta con 87 años, pues se puso en marcha, a prueba, en el año 1930 y fue pionero a nivel nacional. Tan bien funcionó que, en 1958, se extendió a todas las cuencas de la península.

Los abogados también han valorado la labor de la asociación Caralluma, una pequeña organización sin ánimo de lucro que, desde su fundación (ya van para 41 años) han defendido y estudiado la naturaleza del Noroeste murciano. Gracias a su mucha dedicación y pasión y pese a sus pocos recursos, los buitres leonados vuelven a volar en los cielos murcianos. También consiguieron evitar la desaparición del cernícalo primilla. Y ahora, «felices por este premio que no nos esperábamos», se están centrando en la educación ambiental. Tienen que hacer cantera para garantizar el futuro.

Noches enteras en Cartagena

Precisamente el futuro es lo que para Luis Martínez-Mena, jefe del Servicio de Inspección y Control Ambiental de la Comunidad Autónoma, es el medio ambiente, «nuestra supervivencia», insiste. En 1983 cambió su puesto de profesor en el departamento de Química Industrial de la UMU por el de funcionario en un laboratorio de medio ambiente industrial que se abrió en Alcantarilla y que dependía, entonces, de la Consejería de Industria. «Había que controlar Cartagena, considerada zona contaminada por las emisiones de las industrias. Recuerdo que pasábamos noches enteras en Cartagena, vigilando si se sobrepasaban los niveles de anhídrido sulfuroso. Ahora es una ciudad totalmente limpia, solo con episodios puntuales».

Martínez-Mena ha estado «toda mi vida ligado al medio ambiente. Siempre me ha gustado», confiesa y reclama más personal para su servicio, al tiempo que se alegra de «ver que se ha evolucionado y que hemos pasado de esa contraposición que había entre desarrollo y medio ambiente. Antes la gente tenía que elegir, ahora sabemos que o el desarrollo está ligado a mantener unos niveles de calidad ambiental buenos o mal lo llevamos». Y, precisamente, pone el acento en la mala situación en que se encuentra el mar a nivel mundial y, en particular, el Mar Menor: «Las cosas no se resuelven solas y el medio natural no lo aguanta todo».

La destacada labor investigadora de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, su papel en la divulgación y la difusión de los valores y los comportamientos ambientalmente responsables también tienen premio para los abogados. Desde 1975, todo su equipo ha peleado para tratar de resolver, con un pie en la tierra y otro en la ciencia, todos los problemas que surgen en torno a la vida sobre el planeta. Una contribución impagable que no deja de tener frutos.

Con Alfonso Navarro Sánchez, guardia civil del Seprona a la cabeza, los abogados han reconocido toda una vida de entrega a la protección y custodia del medio ambiente, pero también el trabajo de un servicio que combate cualquier agresión contra los recursos naturales y paisajísticos de nuestro planeta. 43 agentes velan porque el suelo que pisamos en la Región siga conservando toda su esencia para las generaciones venideras.

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia es otro de los galardonados. Un servicio que se mueve entre las sanciones a los infractores, la vigilancia, la promoción de la colaboración ciudadana y la educación ambiental. Y, por último, pero no menos importante, la labor divulgativa del veterano 'Escarabajo verde', un programa de La 2 que, contra todo pronóstico y gracias al apoyo de la audiencia, sigue en antena casi 20 años después.

Las jornadas, destacan los dos coordinadores, también tienen importancia. «Es fundamental estar al día en los cambios regulatorios y de normativa. Vamos a contar con especialistas en todas las disciplinas», cuenta Acosta, y destaca la mesa de opinión 'Daños ambientales y sociedad', en la que «estará representada toda la sociedad: abogados, universidad, la Plataforma Mar Menor, la Croem y Miguel Ángel Ruiz, periodista de 'La Verdad' y uno de los premiados en anteriores ediciones». Y también señala la intervención de Juan Antonio Ortega, pediatra de la Unidad de Salud Ambiental de La Arrixaca, que expondrá cómo afecta la contaminación ambiental en la salud de los niños. Lo que para Acosta es, junto al cambio climático, el caballo de batalla para preservar la salud, concluye e invita a todos los ciudadanos a participar.