El centro Urci de Águilas ya tiene vivero

Tiene 38 años, pero la energía de un adolescente. A Juan López le apasionan los trabajos de jardinería que realiza. «Lo mejor es cuando llevo a casa las cebollas y limones que he cultivado. Mis padres me dicen que he hecho un buen trabajo», balbucea este aguileño. «Cuidar de las plantas es bueno para la naturaleza».

El Centro Ocupacional Urci de Águilas inauguró el pasado jueves el nuevo vivero municipal. Los usuarios del propio centro serán los encargados de realizar las plantaciones y las tareas de mantenimiento, mientras que la Concejalía de Medio Ambiente coordinará el vivero. Allí, realizarán tareas básicas, como siembras y plantaciones a través de talleres.

La concejal de Medio Ambiente, Isabel María Torrente, asegura que «el objetivo de este vivero es medioambiental y social. Queremos reproducir especies forestales que puedan utilizarse en repoblaciones de programas municipales, y pretendemos conseguir especies autóctonas en peligro de extinción, como el manzano de la Cuesta de Gos». Añade que «lo que pretendemos es potenciar la integración social y laboral de las personas con discapacidades intelectuales, mejorando así su calidad de vida y eliminando las barreras, y promocionando la igualdad de oportunidades».

Los chavales, ilusionados, ya trabajan cada día en el nuevo vivero. «Los profesores nos enseñan todos los días lo que tenemos que hacer. Hoy toca pegar unas pegatinas en las bandejas con el nombre de las plantas y rellenar los semilleros con tierra», explican llenos de felicidad.

«Me siento bien regando las plantas; es lo que más me gusta de todo lo que hago», relata otra de las jóvenes del centro Urci. Allí, las monitoras trabajan duro para hacerle la vida más agradable. «Lo que más trabajo les cuesta es entender que no pueden podar. Es algo que no les permitimos, dado que se utilizan herramientas peligrosas. Por todo lo demás, están encantados», detallan.