El arte de pescar para consevar el mar

Que los mares y océanos del planeta están en un estado crítico es bien sabido por todos: la sobrepesca, la contaminación, la destrucción de hábitats, las especies invasoras y el cambio climático amenazan los ecosistemas marinos y los servicios que nos prestan, tales como proporcionar alimento, agua (desalada) y vías de transporte, regular el clima y el ciclo del agua, almacenar carbono, facilitar recursos para el turismo, el disfrute estético y el conocimiento científico. Gobiernos, administraciones, empresas, agentes sociales y ciudadanía podemos contribuir colectivamente para paliar esta situación tan preocupante.

En lo que respecta a mitigar el efecto de la pesca, pocas cosas hay más efectivas que promover la pesca artesanal (o de artes menores). Se trata de una pesca realizada por barcos de menos de 12 metros de eslora y entre 1 y 3 tripulantes, que vuelven a puerto cada día y que utilizan métodos de pesca generalmente pasivas (redes de enmalle, palangres y trampas), fundamentadas en un saber milenario transmitido y refinado a lo largo de generaciones hasta conseguir ser muy selectivas y tener un alto grado de eficacia, por capturar pocas cantidades de especies de alto valor añadido.

Por ello, la pesca artesanal contribuye a la sostenibilidad de nuestros mares y representa un valor cultural y social de primer orden. Los barcos de pesca artesanal constituyen el 85% de la flota mediterránea y dan empleo a más de la mitad de los pescadores profesionales. A pesar de ello, se trata de un sector poco valorado socialmente.

¿Qué puede hacer la ciudadanía para contribuir y promover la pesca artesanal? Una buena manera consiste en hacer valer nuestro papel crucial como consumidores: informándonos de cuáles son las especies pescadas mediante estas artes en nuestro entorno más inmediato, de cuándo es la época más adecuada para comprarlas, de las maneras más adecuadas de cocinarlas, y prefiriendo la compra de estos productos locales frente a otros obtenidos mediante técnicas más destructivas, producidas por la acuicultura o provenientes de lugares más distantes.

Varios proyectos internacionales persiguen promocionar el consumo sostenible de pescado, como por ejemplo 'Fish the Dish', 'Slow Fish', 'Too Big to Ignore', así como las guías de consumo responsable de pescado editadas por WWF y Greenpeace. A nivel local, el proyecto 'Pescados con arte: pesca responsable en tu cocina', promovido por la Asociación Columbares con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Cartagena y el asesoramiento de la Universidad de Murcia (UMU), así como financiado por el Ayuntamiento de Cartagena, pretende valorizar la pesca artesanal y visibilizar a sus practicantes, a la vez que quiere acercar esta modalidad de pesca a la población local.

Nuestro poder como consumidores es enorme, y con nuestras decisiones podemos contribuir a la conservación de nuestros mares, a la de los pescadores artesanales y a la de nuestro patrimonio marinero.