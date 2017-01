Pacto por el Mar Menor amenaza con acudir a la Fiscalía si se inicia la retirada de los lodos de la laguna

El reciente anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de que procederá en unas semanas «a la retirada de sedimentos en los fondos arenosos de las aguas (los fangos) con el fin de recuperar la biodiversidad afectada» ha puesto en alerta a los integrantes de la Plataforma Pacto por el Mar Menor, que vuelve a manifestar su «total rechazo a este tipo de actuaciones sobre las que los científicos ya han manifestado en multitud de ocasiones que son especialmente perjudiciales. Además, nos costa que Pérez Ruzafa, integrante del Comité Científico, se manifestó inmediatamente en contra», declara Feliciano Sáez, portavoz de la plataforma en defensa del Mar Menor.

Confían en que, finalmente, la Administración estatal no lleve a cabo esta medida, ya que «la consejera de Medio Ambiente se comprometió con nosotros hace un par de meses a no realizar ninguna actuación que no fuera aprobada por el Comité Científico». No obstante, advierten, «estamos vigilantes y si se produce, acudiremos a denunciarlo ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La retirada de los lodos empeorará la calidad del agua, porque muchos nitratos se acumulan desde hace años en esos lodos y, si se remueven, se liberarán y subirán a la columna de agua», explica Sáez, que duda de que, pese a la reposición de arena en las playas, a la que no se oponen, la situación del Mar Menor vaya a cambiar».

Asimismo, recuerdan que urge que el Comité Científico empiece a trabajar en las medidas a aplicar y no se demoren más las actuaciones. «Hasta el momento casi no han empezado, tan solo se han ocupado de la monitorización y, hasta la semana pasada, ni siquiera estaba aprobado el reglamento de funcionamiento interno», critican desde la plataforma.