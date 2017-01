«Las normas son para todos, también para los ayuntamientos»

El 10% de las pruebas deportivas celebradas el año pasado en los espacios protegidos de la Región fueron de motor (unas 30), según datos de la Consejería de Medio Ambiente. Precisamente una de estas, el Rally Tierras Altas de Lorca, que en 2015 contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Lorca y la Comunidad, fue denunciada por Tomás Navarro, presidente de la Sociedad Deportiva de Cazadores de Coy y socio de Acude, y por Ecologistas en Acción por carecer de los preceptivos permisos de Medio Ambiente y la CHS y no tener el dispositivo de coordinación de seguridad que establece la Delegación del Gobierno. «Precisamente acaba de contestar el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de la Región y dice que disponían de los permisos. Lo vamos a recurrir, cómo es posible que cuando el Seprona se los requirió a los organizadores no los tuvieran y ahora los hayan presentado».

No obstante, la denuncia animó a los organizadores de esta prueba, puntuable para el Campeonato de España de Tierra, a cambiar el recorrido en 2016. Pero para Tomás Navarro la cuestión va más allá de la celebración de una prueba puntual. «El otro día me llamó un amigo propietario de una finca en Cehegín, se estaba celebrando una carrera por su finca y no le habían pedido permiso, además, coincidía con una actividad cinegética declarada. Cómo es posible», detalla y denuncia la impunidad de quienes no cumplen la ley. «No quiso denunciar porque lo patrocinaba el ayuntamiento. Las normas son para todos, los ayuntamientos no están por encima de la ley», afirma Navarro. Precisamente, según los datos de Europarc, el 31% de las pruebas deportivas están organizadas por ayuntamientos u otras administraciones locales o regionales, que «no velan porque las pruebas que patrocinan cumplan con las normas vigentes», concluye.