Detectan llamativas diferencias entre las poblaciones Alevín de caballito de mar nacido en el Acuario de la UMU. / E. Cortés Martes, 6 febrero 2018, 21:46

Pendientes de publicar un artículo en revistas científicas de prestigio en el que detallar los últimos descubrimientos sobre el caballito del Mar Menor, Emilio Cortés, que explica que llevan 20 años trabajando con la especie, adelanta que han descubierto alteraciones tanto en comportamientos como en la fisiología de los caballitos de mar del Mar Menor con respecto a la misma especie tanto en el Mediterráneo como en el Cantábrico o en el Atlántico.

«En el estudio morfométrico hemos detectado diferencias llamativas en cuanto a escalas de estructuras (tamaño) entre las poblaciones del Mediterráneo y las de la laguna. Por ejemplo, los alevines nacen con 13 mm., un tamaño mucho mayor que en otros hábitats, y no forman parejas estables, dado que la densidad de caballitos de mar que había en el Mar Menor era mucho mayor que en otros hábitats y era más fácil que el macho encontrara la hembra», revela con cautela, porque, asegura, no puede contar los detalles hasta que no se publique el artículo científico fruto de la investigación, que «saldrá inminentemente».