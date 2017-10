¿Por qué en la cuenca del Segura la evapotranspiración es el 80% y no el 90%?

La razón por la que la Evapotranspiración Real en la cuenca del Segura es del 80% de la lluvia media y no del 90%, como publicó 'La Verdad' el 11 de septiembre, es muy simple: porque si no el balance natural del ciclo hidrológico en el Plan del Segura no cuadra. Me explico.

Es bien sabido que el ciclo natural del agua en una cuenca hidrográfica (excluidas las trasferencias externas) consta de cuatro componentes, a saber: la Precipitación (P), que es la lluvia y nieve caídas de media al año en ese territorio; la Evapotranspiración Real (ETR), que es el agua real que se evapora del suelo y transpiran las plantas a la atmósfera -que es menor en verano cuando el suelo está seco-; la Escorrentía (E), que es el agua que fluye por los ríos y las ramblas; y la Recarga (R), que es el agua subterránea que no fluye por los cauces, que se infiltra en el subsuelo y siguiendo un flujo profundo, acaba emergiendo en fuentes submarinas o de forma difusa en la línea de costa.

De tal forma y para que el balance de los recursos naturales de agua propios de esa cuenca cuadre y los datos sean coherentes, como exige la Instrucción de Planificación Hidrológica, la resta de P menos ETR tiene que ser igual a la suma de E más R.

Es decir, los recursos naturales de agua en el periodo temporal considerado son la diferencia de lo llovido no evapotranspirado; pero también, la suma del agua fluvial más la subterránea profunda no fluvial que se trasfiere lateralmente al mar o a otras cuencas. En definitiva: P-ETR=E+R.

Podemos ver que esto es así, por poner un ejemplo cercano, en el vecino Plan Hidrológico del Júcar (anexo 2: Recursos Hídricos en www.chj.es); por ello, no me detendré más en esto.

Pues bien, en el vigente Plan Hidrológico del Segura 2015-2021 ese balance no cuadra (ver su anexo 2: Recursos Hídricos en www.chsegura.es, página 43).

En efecto, en la serie temporal denominada corta (1980-2012), la fórmula anterior queda así (con los datos expresados en milímetros o lo que es lo mismo en litros por metro cuadrado): P-ETR= (374,87-335,04) que no es igual a E+R=(42,88+27,63); pues: 39,83 no es lo mismo que 70,51.

¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está el fallo en el balance para que este no cuadre? Muy sencillo. Como fácilmente vemos, la ETR es el 89,4% de la P. En cambio, si fuera el 81,2% de la P el balance cuadraría y quedaría así: P-ETR=E+R=(374,87-304,36)= 70,51 l/m2=(42,88 + 27,63).

En la serie temporal larga (1940-2012) también pasa lo mismo: el balance cuadra cuando la ETR es el 79% de la P, y no el 88% como dice el citado documento.

Además, cualquier solución que respete la igualdad de la ecuación anterior en 70,51 l/m2 de recursos naturales medios (pues no vamos a cuestionar los valores de E y R), pasa porque la ETR sea el 80% de la P: bien bajando la ETR un 10% y manteniendo el valor de P, o bien subiendo la P un 10% y manteniendo el valor de la ETR.

Por otra parte, en las otras cuencas hidrográficas del entorno a la del Segura (Sur, Guadalquivir, Júcar o Guadiana), la ETR es también del orden del 80% de la P o incluso inferior.

¿Qué significa el hecho de que el balance cuadre en 70,51 l/m2 con una ETR del 80% de la P? Pues que los recursos naturales de la cuenca del Segura son de 1.341 hm3/año (resultado de multiplicar los 70,51 l/m2 por la superficie de la cuenca del Segura que es de 19.025 km2).

Si a esos 1.341 hm3/año le sumamos el volumen máximo anual previsto en el Plan Hidrológico de: (1) desalación de agua del mar y (2) reutilización del agua urbana y de riego, que es de más de 620 hm3/año en total (ver página 149 del Anexo 2 ya citado); resulta que los recursos totales propios son de 1.961 hm3/año y sin contar con las trasferencias externas.

Como las demandas previstas por el propio Plan del Segura para el horizonte 2027, incluidas las ambientales, son de 1.750 hm3/año, resulta que no tenemos déficit y sí un superávit de 211 hm3/año y sin trasvases.

En otra ocasión y si quieren, pacientes lectores, les puedo contar por dónde decía el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que se nos van esos 500 hm3/año de recursos naturales subterráneos que no contabiliza el Plan Hidrológico del Segura y que hacen que no le cuadren las cuentas, como hemos visto. También, qué «trasvases subterráneos intracuenca» proponía para recuperarlos.

Resumiendo, con ese descuadre contable (que no es el único, pero esa es harina de otro costal), nos han hecho pensar que en Murcia tenemos déficit de agua; cuando la realidad es otra bien distinta: que tenemos un superávit de agua que hasta ahora no hemos sabido aprovechar.

Y, por último, ¿por qué se dio la orden de subir la ETR un 10% más de lo esperable (del 80 al 90%) sin 'ajustar' también el resto de variables del balance hídrico para que este cuadrara en este nuevo escenario? En mi opinión, por dos razones: para mantener el valor del sempiterno déficit en 400 hm3 anuales y porque pensaron que nadie se daría cuenta.