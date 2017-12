ETT, sindicatos e Inspección aúnan esfuerzos por unas condiciones de trabajo dignas Más del 50% de los contratos temporales de la Región se producen en el sector agrícola. / PABLO SÁNCHEZ / AGM NE. Murcia Jueves, 28 diciembre 2017, 10:36

Asempleo, Patronal de las Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Empleo, ha detectado que, a pesar de que la Región de Murcia cuenta con altas tasas de temporalidad relacionadas con la estacionalidad de su tejido productivo, posee una presencia muy escasa de ETT integradas en Asempleo y, por ende, adscritas al Código Ético y de Buenas Prácticas del sector.

En este contexto y ante un panorama en el que las denuncias por fraude laboral y vulneración de derechos de los trabajadores están a la orden del día, la Patronal reunió a los secretarios generales de los sindicatos más representativos, al Director Territorial de la Inspección de Trabajo y a la Consejera de Relaciones Laborales de la Comunidad, con el objetivo de definir líneas de trabajo que conduzcan a una temporalidad ajustada a las necesidades, con planes de garantía y derechos, sobre las que poder trabajar en conjunto, para legitimar al sector en la Región y poner en valor a las empresas que sí cumplen con la ley y con los principios y valores que asienta el Código Ético de Asempleo.

Durante la sesión, se expusieron datos que corroboraron que la contratación temporal está muy presente en la Región. En primer lugar que el 14,4% de los contratos temporales que se firman en España corresponde a la Región de Murcia -entre enero y julio de 2017 se firmaron 321.000 contratos de duración determinada-, y en segundo que Murcia es la única CC AA en la que el grueso de los contratos temporales que se firman no se encuadra en el sector servicios. Más del 50% de los contratos temporales realizados en la Región, se producen en el sector agrícola.

Ante estos datos, Asempleo considera a Murcia un territorio prioritario, en su afán por garantizar una correcta gestión de la temporalidad y un empleo digno y de calidad. El presidente de Asempleo, Andreu Cruañas, afirmó que «sólo el 20% de la temporalidad es gestionada por las ETT», y ha subrayado que «es el 80% restante, el que tiene una exposición mayor al fraude, dado que la temporalidad directa está mucho menos controlada» que la que se realiza a través de las empresas de trabajo temporal.

En la presentación de los datos se culpó la falta de medios de la inspección, también a la intrusión de empresas sin licencia, a las empresas usuarias por ahogar a las ETT para ahorrar costes, a las propias ETT por aceptar las propuestas de las usuarias, etc. Se concluyó que todos los actores implicados son parte del problema y por tanto, que todos deben serlo, también, de la solución.

También coincidieron en que el problema del mal uso de la contratación temporal en Murcia no se va a solucionar de un día para otro y que para llegar a una solución real, todos deben estar implicados. Y a pesar de que «el objetivo del Gobierno de la Comunidad no es cerrar empresas, sino crear empleo de calidad», como ha recalcado Nuria Fuentes, Directora de Relaciones Laborales de la Comunidad, «llorar no sirve de nada y todos debemos empezar a cambiar aquello que podamos, empezando por cumplir con la normativa establecida». La directora de RR LL ha aprovechado este punto para hacer un aviso a todos aquellos agentes y empresas que juegan con las condiciones de los trabajadores para ganar competitividad tirando los precios, en lugar de hacerlo por la calidad del servicio ofrecido: «no conocer la legislación, no es excusa. No hacer las cosas bien porque no se quiere y luego llorar, no va a hacer que levantemos una sanción».

Desde Asempleo, Andreu Cruañas, aseguró que la aplicación efectiva del Código Ético de Asempleo es garantía de una temporalidad útil para Murcia y se ha comprometido a colaborar con las organizaciones e instituciones de la Región, y a perseverar en la difusión de este vademécum y en el control del compromiso de las empresas adheridas a él. En el mismo sentido se ha pronunciado Santiago Navarro, de CC OO, que ha pedido «vocación» a los empresarios y a los profesionales de la intermediación, «para cumplir con los principios recogidos en el Código Ético de Asempleo y garantizar así el empleo de calidad».